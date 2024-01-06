Arabası olan kontak kapatacak! Bu yollardan geçenler cüzdanı gişede bırakacak!

Türkiye genelinde, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve özel şirketlerin Yap İşlet Devret modeliyle yönetilen otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldığı açıklandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 2024 yılında geçiş ücretlerine zam yapıldığı belirtildi. Açıklamada, 2022 yılında zam yapılmadığına vurgu yapılırken, bakım onarım ve diğer masraflardaki artış nedeniyle zam yapılmasının artık kaçınılmaz bir mecburiyet olduğuna işaret edildi. Yapılan düzenleme kapsamında, KGM'nin işlettiği yerlere yüzde 76, özel şirketlerce işletilen yerlere ise yüzde 50 oranında zam uygulandığı bildirildi.



YILBAŞINDA YAPILAN ZAMLA OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK





Resmi açıklama ile duyurulan gelişmeye göre, 2022 yılında Üretici Fiyat Endeksi'nde yaşanan yüzde 97 virgül 72'lik artışa rağmen, geçiş ücretlerinde bir düzenleme yapılmamış ve mevcut tarifeler 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana geçerli olmuştur. Ancak, bakım onarım masraflarındaki artış nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen otoban ve Boğaz köprülerinin geçiş ücretlerinde yüzde 76'lık bir artışa gidilmiş, özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri ise yüzde 50 oranında artırılmıştır.

Karayolları tarafından işletilen otoyollarda araba için geçerli olan yeni ücretler açıklandı. En düşük ücret 9 Türk Lirası olarak belirlenirken, en yüksek geçiş ücreti ise 84 Türk Lirası'na yükseltildi. Boğaz köprülerinde tek yönlü araç geçiş ücreti ise 15 Türk Lirası olarak belirlendi.

Yap İşlet Devret yöntemi ile inşa edilen köprülerde ise şu güncel ücretler uygulanacak:-1915 Çanakkale Köprüsü: 295 Türk Lirası

-1915 Çanakkale Köprüsü: 295 Türk Lirası

-Osmangazi Köprüsü: 290 Türk Lirası

-Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 35 Türk Lirası

Yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:





Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi basın açıklamasına göre, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere, Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri yeniden düzenlenmiştir.

Açıklamada, her yıl başında Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinin, 2022 yılında ÜFE'deki %97,72'lik artışa rağmen düzenleme yapılmadığı, mevcut ücretlerin 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana uygulandığı belirtilmiştir. Otoyolların daha cazip, güvenli ve kısa süreli ulaşım imkanları sunması, boğaz köprülerine yapılan bakım onarımlarla servis ömürlerinin uzatılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselmeler göz önüne alınarak, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretleri %76, YİD Modeli ile işletilen özel şirketler tarafından yönetilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri ise %50 oranında artırılmıştır.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9,00 Türk Lirası, en yüksek geçiş ücreti 84 Türk Lirası, boğaz köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti ise 15,00 Türk Lirasıolarak belirlenmiştir.

YİD projelerine ait köprülerin otomobil için geçiş ücretleri ise şu şekildedir: Osmangazi Köprüsü'nde 290 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 295 Türk Lirası, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 35 Türk Lirası.

Araç sınıflarına göre köprü geçiş ücret tarifeleri ekte verilmiş olup, detaylı bilgiler uygulama tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi www.kgm.gov.tr adresinde açıklanacaktır.