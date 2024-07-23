Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Arabası olana 380 bin TL kazanç kapısı! Yeni sistem devrede

İstanbul ve İzmir'lilere müjde! Getiraraç ile araç kiralamada yeni dönem başlıyor. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:50
Arabası olana 380 bin TL kazanç kapısı! Yeni sistem devrede

Türkiye’de araç sahiplerine büyük bir kazanç fırsatı sunan yenilikçi bir uygulama hayata geçti. ‘Getiraraç’ adı verilen bu uygulama, mevcut araç sahiplerinin yıllık olarak 380 bin TL'ye kadar ek gelir elde etmelerini sağlıyor. Özellikle sıfır kilometre araç edinmenin zorlaştığı ve akaryakıt fiyatlarının hızla arttığı bu dönemde, araç sahiplerinin trafiğe çıkma maliyetleri de yükselmiş durumda.

‘Getiraraç’, 5 yaşından küçük ve 60 bin kilometreyi geçmemiş araçları kapsıyor. Bu araçlar, ‘Getir’ firmasının sistemine entegre edilerek kiralanabiliyor. Yeni uygulama, araç sahiplerine araçlarını kiralayarak önemli bir ek gelir elde etme şansı sunuyor. Aynı zamanda, kullanılmış araçların da ekonomik değerini artırarak değerlendirilmesini sağlıyor.

getiraraç

Araç sahipleri, bireysel veya kurumsal olarak bu sisteme katılarak araçlarını kiraya verebilir ve yıllık olarak 380 bin TL'ye kadar ek gelir elde edebilirler. Bu yenilikçi uygulama, araç sahiplerinin mevcut ekonomik koşullarda mali yüklerini hafifletirken, araçların kullanımını da daha verimli hale getiriyor.

Bu yeni uygulama, hem araç sahiplerinin hem de kullanılmış araçların değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Araç sahipleri, ‘Getiraraç’ sayesinde araçlarını kullanarak yıllık yüksek bir gelir elde etme fırsatı yakalarken, trafikteki maliyetlerin artmasına karşı etkili bir çözüm bulmuş olacaklar.

Türkiye genelinde araç sahiplerinin ilgisini çekecek olan bu uygulama, ekonomik koşullarda yaşanan zorlukları hafifletmeye yönelik önemli bir fırsat sunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Nüfus kayıtlarına göre Türkiye'de en popüler soyadlar işte Türkiye'nin ilk 50'si!

Emeklilere kritik uyarı: yüzde 30 kayıp olmaması için bu tarihi kaçırmayın!

Bu hastalık ellerden bulaşıyor! Eğer bu belirtiler varsa geçmiş olsun

Giysilerdeki çilek lekesini silgi gibi siliyor! Yıkamanıza bile gerek kalmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Giysilerdeki çilek lekesini silgi gibi siliyor! Yıkamanıza bile gerek kalmayacak

A101 25 Temmuz kataloğu çıldırttı! Buzdolabı, TV, 29 jant bisiklet, 125 cc motor ve yüzlerce üründe çılgın indirimler

Arabası olana 380 bin TL kazanç kapısı! Yeni sistem devrede

Emeklilere kritik uyarı: yüzde 30 kayıp olmaması için bu tarihi kaçırmayın!

Emekliye 6'lı destek paketi ile ilgili yenilikler: Maaş zammı ve Emeklikart ile ilgili ayrıntılar gündemde

O banka herkesi ev sahibi yapacak! 3 farklı konut kredisi, esnek ödeme seçenekleri ile hayalinizdeki eve sahip olun

Çalışan, emekli farkı yok! İş Bankası'ndan tek seferlik 25.000 TL kredi!

En az lise mezunu kadın/erkek 2500 polis alımı yapılacak! 2024 PMYO başvuruları başladı

O üniversite Ankara, İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir'de 47 bin TL ile personel alım ilanı açtı! Hemen e-Devlet'ten başvurun

Bu hastalık ellerden bulaşıyor! Eğer bu belirtiler varsa geçmiş olsun

Tercih yapacaklar dikkat! İşsiz bırakmayacak 5 meslek ve bölüm

Nüfus kayıtlarına göre Türkiye'de en popüler soyadlar işte Türkiye'nin ilk 50'si!