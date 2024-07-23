Arabası olana 380 bin TL kazanç kapısı! Yeni sistem devrede

Türkiye’de araç sahiplerine büyük bir kazanç fırsatı sunan yenilikçi bir uygulama hayata geçti. ‘Getiraraç’ adı verilen bu uygulama, mevcut araç sahiplerinin yıllık olarak 380 bin TL'ye kadar ek gelir elde etmelerini sağlıyor. Özellikle sıfır kilometre araç edinmenin zorlaştığı ve akaryakıt fiyatlarının hızla arttığı bu dönemde, araç sahiplerinin trafiğe çıkma maliyetleri de yükselmiş durumda.

‘Getiraraç’, 5 yaşından küçük ve 60 bin kilometreyi geçmemiş araçları kapsıyor. Bu araçlar, ‘Getir’ firmasının sistemine entegre edilerek kiralanabiliyor. Yeni uygulama, araç sahiplerine araçlarını kiralayarak önemli bir ek gelir elde etme şansı sunuyor. Aynı zamanda, kullanılmış araçların da ekonomik değerini artırarak değerlendirilmesini sağlıyor.





Araç sahipleri, bireysel veya kurumsal olarak bu sisteme katılarak araçlarını kiraya verebilir ve yıllık olarak 380 bin TL'ye kadar ek gelir elde edebilirler. Bu yenilikçi uygulama, araç sahiplerinin mevcut ekonomik koşullarda mali yüklerini hafifletirken, araçların kullanımını da daha verimli hale getiriyor.

Bu yeni uygulama, hem araç sahiplerinin hem de kullanılmış araçların değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Araç sahipleri, ‘Getiraraç’ sayesinde araçlarını kullanarak yıllık yüksek bir gelir elde etme fırsatı yakalarken, trafikteki maliyetlerin artmasına karşı etkili bir çözüm bulmuş olacaklar.

Türkiye genelinde araç sahiplerinin ilgisini çekecek olan bu uygulama, ekonomik koşullarda yaşanan zorlukları hafifletmeye yönelik önemli bir fırsat sunuyor.