Arabası olanın sadece 15 günü kaldı! Unutan erteleyen eyvah diyecek

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki defa ödenirken MTV ocak ve temmuz ayıyla beraber 2 eşit parçaya bölünür. MTV'nin ilk taksitiyle beraber ödemelere 2 hafta kaldığının duyurusu yapıldı. MTV ödemeleri nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar...



MTV ÖDEMELERİ

Ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri ve PTT üzerinden tamamlanırken bununla beraber bankaların resmi internet sayfası üzerinden gerçekleşir. MTV ilk taksit ödeme tarihi 31 Ocak son bulurken bu tarihe kadar yapıldığında gecikme faizi eklenmeyecek.

