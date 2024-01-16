Arabası olanın sadece 15 günü kaldı! Unutan erteleyen eyvah diyecek

Aracı olanları ilgilendiren haber geldi. MTV üzerinden birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak tarihiyle başarken 31 Ocak son gün olarak belirlendi. İşte gecikme faizi olmaması için uyarılar yapıldı.

Arabası olanın sadece 15 günü kaldı! Unutan erteleyen eyvah diyecek
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Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki defa ödenirken MTV ocak ve temmuz ayıyla beraber 2 eşit parçaya bölünür. MTV'nin ilk taksitiyle beraber ödemelere 2 hafta kaldığının duyurusu yapıldı. MTV ödemeleri nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

MTV ödeme
MTV ÖDEMELERİ
Ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri ve PTT üzerinden tamamlanırken bununla beraber bankaların resmi internet sayfası üzerinden gerçekleşir. MTV ilk taksit ödeme tarihi 31 Ocak son bulurken bu tarihe kadar yapıldığında gecikme faizi eklenmeyecek.

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