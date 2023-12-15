Araç sahipleri dikkat: Yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseldi

Araç sahipleri dikkat! Bu haber sizin için! Zorunlu trafik sigortası azami prim artış oranı fazlalaştırıldı! Detaylar haberimizde.

Araç sahipleri dikkat: Yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseldi
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Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu, zorunlu karayolu sigortalarında prim artış tavanını %5'ten %10 oranına çıkarma yetkisini kullandı. Bu kapsamda sigorta şirketinin ocak, şubat, mart ve nisan aylarında aylık %10 oranında fiyat artışı uygulama yetkisi bulunuyor.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI AZAMİ PRİM ORANINDA DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre zorunlu karayolu sigortalarında 2024 senesinin ilk dört ayı için maksimum aylık prim artış oranı %5 olarak belirlendi. Mayıs 2023'ten itibaren aylık %2 faiz oranı uygulanmıştı. NTV'ye göre Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu bugünkü kararında, %5 oranında artış yetkisini kullanarak sigorta prim artışlarındaki üst sınırı %10 oranına çıkaracak. Güncel karara göre sigorta şirketleri Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında aylık yüzde 10 katkı payı verebilecek.

Zorunlu Trafik Sigortası Azami Prim Oranında Değişiklik

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