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Araç sahipleri şimdi hapı yuttu! Bunu yapanlar 33 bin TL ceza ödeyecek!

Bayram tatili yaklaşırken, araç sahipleri için trafik cezaları konusunda uyanık olmak büyük önem taşıyor. 2024 yılında trafik cezaları, 691 TL’den başlayarak 33 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor. Araç sahipleri bayramda verilen trafik cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Peki 2024'te verilen trafik cezaları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 10.04.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 07:52
Araç sahipleri şimdi hapı yuttu! Bunu yapanlar 33 bin TL ceza ödeyecek!

Özellikle Ramazan Bayramı gibi yoğun seyahat dönemlerinde trafik denetimlerinin arttığını ve kurallara uymamanın ciddi mali sonuçlar doğurabileceğini unutmamak gerekiyor. Sürücülerin trafik kurallarına dikkat etmesi, hem kendi güvenlikleri hem de ceza riskini minimize etmek için oldukça önem arz ediyor. Peki 2024 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? İşte yanıtı...

2024 yılında trafik cezaları, sürücüler için daha da önemli hale geldi. Yeni düzenlemelerle birlikte, kural ihlallerine verilen cezaların miktarları arttı.

TRAFİK CEZALARI

2024 TRAFİK CEZALARI NE KADAR?

İşte bazı yaygın trafik kuralı ihlalleri ve karşılık gelen ceza miktarları:

• Kırmızı ışıkta geçme: 1.507 TL

• Araç kullanırken telefonla konuşmak: 1.507 TL

• Muayenesiz araç ile trafiğe çıkmak: 1.507 TL

• Alkollü araç kullanmak (ikinci kez): 8.075 TL

• Alkollü araç kullanmak (üçüncü kez): 12.978 TL

• Alkol ya da uyuşturucu maddenin kandaki miktarını tespit etmek için yapılan testi kabul etmemek: 18.453 TL

• Hız sınırını %10-30 arasında aşmak: 1.507 TL

• Alkollü araç kullanma (ilk defa yakalanma): 6.440 TL

• Alkollü araç kullanma (ikinci defa yakalanma): 8.075 TL

• Ehliyetsiz araç kullanma: 12.978 TL

• Drift yapma: 32.234 TL

trafik

• Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma: 33.240 TL

• Emniyet şeridi ihlali: 6.440 TL

• Hız sınırını %50’den fazla aşma: 6.440 TL

• Kırmızı ışık ihlali: 1.507 TL

• Muayenesiz araç kullanma: 1.507 TL

• Seyir halinde cep telefonu kullanma: 1.507 TL

• Emniyet kemeri kullanmama: 691 TL

• Takip mesafesine uymama: 691 TL

• Trafik sigortasız araç kullanma: 691 TL

trafik cezası 2024

Trafik cezalarını ödemek için e-Devlet, İnteraktif Vergi Dairesi ve banka uygulamaları gibi çeşitli kolay ve hızlı yöntemler bulunuyor. Sürücüler, kendi üzerlerine kayıtlı trafik cezalarını online platformlar üzerinden kolaylıkla sorgulayabilirler. 




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