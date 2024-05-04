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Araç sahipleri zil takıp oynayacak! Akaryakıta okkalı indirim o tarihte geliyor!

Akaryakıt fiyatlarında büyük indirim! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.05.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 15:44
Araç sahipleri zil takıp oynayacak! Akaryakıta okkalı indirim o tarihte geliyor!

Bu kez araç sahiplerinin yüzü gülecek! Akaryakıt fiyatları düşüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM GELİYOR

Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Yapılan son duyurulara göre LPG fiyatları 1 TL 64 kuruş düşecek. LPG fiyatları indirim sonrasında İstanbul'da 20.83 TL, Ankara'da 20.73 TL, İzmir'de 20.37 TL olarak satışa çıkacak. Benzin ve motorin fiyatlarında güncel olarak bir değişiklik olmayacak. Güncel olarak illere göre akaryakıt fiyatları şu şekilde;

lpg fiyatlarında indirim

Ankara 

Benzin fiyatı: 44,55 TL

Motorin fiyatı: 41,97 TL

LPG fiyatı: 23,30 TL

İstanbul 

Benzin fiyatı: 43,67 TL

Motorin fiyatı: 41,05 TL

LPG fiyatı: 23,29 TL

İzmir 

Benzin fiyatı: 44,82 TL

Motorin fiyatı: 42,25 TL

LPG fiyatı: 23,23 TL

Antalya 

Benzin fiyatı: 45,36 TL

Motorin fiyatı: 42,84 TL

LPG fiyatı: 23,55 TL

Batman 

Benzin fiyatı: 45,57 TL

Motorin fiyatı: 42,93 TL

LPG fiyatı: 23,21 TL

Diyarbakır 

Benzin fiyatı: 45,54 TL

Motorin fiyatı: 42,89 TL

LPG fiyatı: 22,79 TL

Edirne 

Benzin fiyatı: 44,76 TL

Motorin fiyatı: 42,27 TL

LPG fiyatı: 22,94 TL

Hatay 

Benzin fiyatı: 45,06 TL

Motorin fiyatı: 42,47 TL

LPG fiyatı: 22,67 TL

Kahramanmaraş 

Benzin fiyatı: 45,20 TL

Motorin fiyatı: 42,62 TL

LPG fiyatı: 22,87 TL

Kars 

Benzin fiyatı: 45,53 TL

Motorin fiyatı: 42,94 TL

LPG fiyatı: 22,25 TL

Kocaeli 

Benzin fiyatı: 44,52 TL

Motorin fiyatı: 41,89 TL

LPG fiyatı: 22,97 TL

Manisa

Benzin fiyatı: 44,89 TL

Motorin fiyatı: 42,31 TL

LPG fiyatı: 23,10 TL

Muğla 

Benzin fiyatı: 44,90 TL

Motorin fiyatı: 42,44 TL

LPG fiyatı: 23,70 TL

Osmaniye 

Benzin fiyatı: 45,05 TL

Motorin fiyatı: 42,46 TL

LPG fiyatı: 22,87 TL

Rize 

Benzin fiyatı: 45,17 TL

Motorin fiyatı: 42,58 TL

LPG fiyatı: 23,86 TL

Trabzon 

Benzin fiyatı: 45,15 TL

Motorin fiyatı: 42,56 TL

LPG fiyatı: 23,41 TL

Van 

Benzin fiyatı: 45,60 TL

Motorin fiyatı: 43,01 TL

LPG fiyatı: 23,53 TL

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