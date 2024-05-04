Araç sahipleri zil takıp oynayacak! Akaryakıta okkalı indirim o tarihte geliyor!

Bu kez araç sahiplerinin yüzü gülecek! Akaryakıt fiyatları düşüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM GELİYOR

Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Yapılan son duyurulara göre LPG fiyatları 1 TL 64 kuruş düşecek. LPG fiyatları indirim sonrasında İstanbul'da 20.83 TL, Ankara'da 20.73 TL, İzmir'de 20.37 TL olarak satışa çıkacak. Benzin ve motorin fiyatlarında güncel olarak bir değişiklik olmayacak. Güncel olarak illere göre akaryakıt fiyatları şu şekilde;





Ankara

Benzin fiyatı: 44,55 TL

Motorin fiyatı: 41,97 TL

LPG fiyatı: 23,30 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 43,67 TL

Motorin fiyatı: 41,05 TL

LPG fiyatı: 23,29 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 44,82 TL

Motorin fiyatı: 42,25 TL

LPG fiyatı: 23,23 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 45,36 TL

Motorin fiyatı: 42,84 TL

LPG fiyatı: 23,55 TL

Batman

Benzin fiyatı: 45,57 TL

Motorin fiyatı: 42,93 TL

LPG fiyatı: 23,21 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 45,54 TL

Motorin fiyatı: 42,89 TL

LPG fiyatı: 22,79 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 44,76 TL

Motorin fiyatı: 42,27 TL

LPG fiyatı: 22,94 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 45,06 TL

Motorin fiyatı: 42,47 TL

LPG fiyatı: 22,67 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 45,20 TL

Motorin fiyatı: 42,62 TL

LPG fiyatı: 22,87 TL

Kars

Benzin fiyatı: 45,53 TL

Motorin fiyatı: 42,94 TL

LPG fiyatı: 22,25 TL

Kocaeli

Benzin fiyatı: 44,52 TL

Motorin fiyatı: 41,89 TL

LPG fiyatı: 22,97 TL

Manisa

Benzin fiyatı: 44,89 TL

Motorin fiyatı: 42,31 TL

LPG fiyatı: 23,10 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 44,90 TL

Motorin fiyatı: 42,44 TL

LPG fiyatı: 23,70 TL

Osmaniye

Benzin fiyatı: 45,05 TL

Motorin fiyatı: 42,46 TL

LPG fiyatı: 22,87 TL

Rize

Benzin fiyatı: 45,17 TL

Motorin fiyatı: 42,58 TL

LPG fiyatı: 23,86 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 45,15 TL

Motorin fiyatı: 42,56 TL

LPG fiyatı: 23,41 TL

Van

Benzin fiyatı: 45,60 TL

Motorin fiyatı: 43,01 TL

LPG fiyatı: 23,53 TL