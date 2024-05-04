Araç sahipleri zil takıp oynayacak! Akaryakıta okkalı indirim o tarihte geliyor!

Bu kez araç sahiplerinin yüzü gülecek! Akaryakıt fiyatları düşüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM GELİYOR
Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Yapılan son duyurulara göre LPG fiyatları 1 TL 64 kuruş düşecek. LPG fiyatları indirim sonrasında İstanbul'da 20.83 TL, Ankara'da 20.73 TL, İzmir'de 20.37 TL olarak satışa çıkacak. Benzin ve motorin fiyatlarında güncel olarak bir değişiklik olmayacak. Güncel olarak illere göre akaryakıt fiyatları şu şekilde;
Ankara
Benzin fiyatı: 44,55 TL
Motorin fiyatı: 41,97 TL
LPG fiyatı: 23,30 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 43,67 TL
Motorin fiyatı: 41,05 TL
LPG fiyatı: 23,29 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 44,82 TL
Motorin fiyatı: 42,25 TL
LPG fiyatı: 23,23 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 45,36 TL
Motorin fiyatı: 42,84 TL
LPG fiyatı: 23,55 TL
Batman
Benzin fiyatı: 45,57 TL
Motorin fiyatı: 42,93 TL
LPG fiyatı: 23,21 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 45,54 TL
Motorin fiyatı: 42,89 TL
LPG fiyatı: 22,79 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 44,76 TL
Motorin fiyatı: 42,27 TL
LPG fiyatı: 22,94 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 45,06 TL
Motorin fiyatı: 42,47 TL
LPG fiyatı: 22,67 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 45,20 TL
Motorin fiyatı: 42,62 TL
LPG fiyatı: 22,87 TL
Kars
Benzin fiyatı: 45,53 TL
Motorin fiyatı: 42,94 TL
LPG fiyatı: 22,25 TL
Kocaeli
Benzin fiyatı: 44,52 TL
Motorin fiyatı: 41,89 TL
LPG fiyatı: 22,97 TL
Manisa
Benzin fiyatı: 44,89 TL
Motorin fiyatı: 42,31 TL
LPG fiyatı: 23,10 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 44,90 TL
Motorin fiyatı: 42,44 TL
LPG fiyatı: 23,70 TL
Osmaniye
Benzin fiyatı: 45,05 TL
Motorin fiyatı: 42,46 TL
LPG fiyatı: 22,87 TL
Rize
Benzin fiyatı: 45,17 TL
Motorin fiyatı: 42,58 TL
LPG fiyatı: 23,86 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 45,15 TL
Motorin fiyatı: 42,56 TL
LPG fiyatı: 23,41 TL
Van
Benzin fiyatı: 45,60 TL
Motorin fiyatı: 43,01 TL
LPG fiyatı: 23,53 TL