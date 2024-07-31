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Araç sahiplerine son çağrı! Büyük gün geldi çattı: Çok büyük cezası var

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksitinin 2024 yılında ödenmesi için son tarih yaklaşıyor. Peki MTV ödermesi nereye yapılacak? Ödeme yapmamanın cezaları neler? İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 31.07.2024 00:19
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 00:19
Araç sahiplerine son çağrı! Büyük gün geldi çattı: Çok büyük cezası var

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksitinin son ödeme tarihi için ger sayım başladı. MTV'nin ikinci tur süreci 1 Temmuz'da başlatılırken MTV ödemeleri vergi daireleri, PTT'ler ve banka şubeleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Ödemelerinizi dijital vergi daireleri, banka siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

Son ödeme tarihine kadar ödeme yapılmaması durumunda %4,5 oranında geç ödeme faizi uygulanacaktır.

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksitinin son ödeme tarihi için ger sayım başladı. MTV'nin ikinci tur süreci 1 Temmuz'da başlatılırken MTV ödemeleri vergi daireleri, PTT'ler ve banka şubeleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Ödemeleri

Mükelleflerin son ödeme tarihine kadar gerekli işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Ödemenin 31 Temmuz'a kadar yapılmaması durumunda aylık %4,5 oranında geç ödeme faizi uygulanacaktır. Borcun süresi içinde ödenmemesi halinde vergi dairesi elektronik haciz işlemlerini başlatabilir. Ayrıca araç muayenesi için MTV dahil vergi ödemeniz gerekmektedir.

2023 yılı gelir vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi 31 Temmuz Çarşamba sona ereceği bildirildi.

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