Araç sahiplerini kahreden yüzde 35 zam! Meclis onay mührünü bastı

Yakıt maliyetlerindeki sürekli yükseliş ve artan enflasyon oranları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin tarifelerinde bir artışa gitme kararı aldı. Bu değişiklikle, ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, metro, tramvay ve İZBAN gibi kent içi ulaşım hizmetlerinin ücretlerinde güncellemeler yapıldı.

İzmir'de toplu taşıma ücretlerine yönelik yeni düzenleme, UKOME'nin aldığı kararla 24 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girdi. Standart bilet fiyatı 17,5 Türk Lirası olarak güncellenirken, öğrenci tarifesi 7,5 Türk Lirası olarak belirlendi ve ek bilet alma zorunluluğu ortadan kalktı.





İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yeni Düzenleme: 'Halk Taşıt' İndirimleri ve Aktarma Ücretlerinde Güncelleme

İzmir'de toplu taşıma ücretlerindeki güncellemeyle, vatandaşlara sunulan indirimli seyahat seçenekleri de revize edildi. 'Halk Taşıt' programı kapsamında, indirim saatlerinde yüzde 50 daha az ödeme yapılacak ve bu indirimden yararlanan yolcular için yeni ücretler belirlendi.

Standart yolculuklar için ücret 8,75 TL olarak ayarlanırken, öğretmenler 5,76 TL, 60 yaş ve üzeri bireyler 7,75 TL ve öğrenciler için ücret 3,75 TL olarak güncellendi. Ayrıca, öğrenciler için aktarma ücretleri tamamen ortadan kaldırıldı.

120 dakikalık süre zarfında yapılacak ilk aktarma için ücret 4,39 TL, ikinci aktarma için ise 2,21 TL olarak belirlendi. Öğretmenler ve 60 yaş üzeri yolcular için uygulanan indirimli aktarma ücretleri de öğrencilere benzer düşük seviyelerde tutuldu.