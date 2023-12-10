Araç sahiplerinin uykuları kaçacak! O tarihte benzin, motorin, LPG'ye okkalı zam geliyor

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2024'ün ilk günlerinde benzin, motorin ve LPG'ye uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammını duyurdu. Bingöl, kendi resmi sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, enflasyonun Aralık ayında yüzde 0 seviyesinde gelmesi durumunda dahi benzin, motorin ve LPG'de uygulanacak maktu ÖTV artış oranının yüzde 24.19 olacağını belirtti.

Aralık ayında Yİ-ÜFE'nin yüzde 0 gelmesi durumunda, pompaya yansıyacak zamın ÖTV + KDV zammı ile birlikte 2 lira 18 kuruş seviyesinde olacağını ifade eden Bingöl, aynı zamanda yüzde 5 Yİ-ÜFE durumunda ise bu oranın 2 lira 75 kuruş seviyesine çıkacağını açıkladı. Bu zam oranlarına göre, benzin ve motorine 2 lira 75 kuruş, LPG'ye ise 2 liranın altında bir zam beklendiği belirtildi.





Ozan Bingöl, açıklamasında bu zam oranlarının 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında netleşeceğini ifade etti. Geçmiş aylarda benzin ve motorine yapılan ÖTV zammı ile ilgili konuşan Bakan Mehmet Şimşek'in "Bütçeyi düzeltmek için KDV, akaryakıtta ÖTV gibi enflasyonu artıran vergi artışlarına gittik. Bu vergi artışları tekrarlanmayacak, gelecek sene sistemden çıkmış olacak" sözleri de ek bir artış olmayacağı yönünde umut veriyor.

2024'ün başında beklenen bu yeni zam, sürücüler ve endüstriyel sektörler için ek mali yük anlamına geliyor. Zamların ne kadarının tüketicilere yansıyacağı ve bu durumun ekonomik dengeleri nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Özellikle 3 Ocak'taki enflasyon rakamları, akaryakıt fiyatlarını belirleyecek önemli bir faktör olacak.