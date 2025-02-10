DOLAR
36,02 -0,06%
EURO
37,24 -0,07%
ALTIN
3.353,89 -1,41%
BITCOIN
3.523.854,96 -1,65%

Aralık 2024 Sanayi Üretim Endeksi: Aylık %5, Yıllık %7 Artış

Sanayi üretim endeksi Aralık 2024'te aylık %5, yıllık %7 artış göstererek son 21 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 10:42
Aralık 2024 Sanayi Üretim Endeksi: Aylık %5, Yıllık %7 Artış

Türkiye'de Sanayi Üretimi Yükselişte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024'e dair sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretim endeksi, Aralık 2024'te aylık bazda %5, yıllık bazda ise %7 artış gösterdi. Bu artış, son 21 ayın en yüksek aylık artış oranı olarak kayıtlara geçti.

Yıllık Artışta Rekor Seviye

TÜİK'in verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2023'ün aynı ayına göre %7 artış kaydetti. Böylelikle yıllık sanayi üretimindeki artış, Şubat 2024'teki %11,1'den sonra, 10 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Alt Sektörlerde Artış

Analizler, sanayinin alt sektörlerinin de artış gösterdiğini ortaya koydu. Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8, imalat sanayi sektörü endeksi %6,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi %11,4 oranında arttı. Ayrıca, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık %8 artış yaşandı.

Aylık Verilerde Yükseliş

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, bir önceki aya göre %5 artış kaydetti. Bu, Mart 2023'teki %6,1 oranından sonra son 21 ayın en yüksek seviyesi olarak gözlemlendi.

Alt Sektörlerdeki Aylık Değişimler

Aralık 2024’te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2, imalat sanayi sektörü endeksi %5,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi %0,4 arttı.

Verilerde Revizyon

TÜİK, sanayi üretimine dair bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti. Revize edilen verilere göre sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şu şekildedir:

Yıllar/Aylar:
Ocak 2021: %12,4 | Şubat: %9,1 | Mart: %16,9 | Nisan: %6,8 | Mayıs: %4,2 | Haziran: %7,3 | Temmuz: %9,8 | Ağustos: %13,1 | Eylül: %8,7 | Ekim: %10,9 | Kasım: %13,1 | Aralık: %20,2
Ocak 2022: %6,2 | Şubat: %8,1 | Mart: %9,4 | Nisan: %7,8 | Mayıs: %1,9 | Haziran: %0,1 | Temmuz: %-1,7 | Ağustos: %1,7 | Eylül: %0,2 | Ekim: %3,5 | Kasım: %5,1 | Aralık: %22,3
Ocak 2024: %1,3 | Şubat: %11,1 | Mart: %4,3 | Nisan: %-10,1 | Mayıs: %-4,9 | Haziran: %-3,8 | Temmuz: %-5,1 | Ağustos: %-2,2 | Eylül: %1,6

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ASELSAN ve TÜRASAŞ'tan 75 Milyon Avro Değerinde Sözleşme
2
Ulaştırma ve Altyapı Dergisi Yayın Hayatına Başladı
3
Koruma Altındaki Yerel Buğdaylar, Ticari Çeşitler ile Rekabet Ediyor
4
Türk Lirası Reel Değerinde 5 Yılın Zirvesi: Endeks 75,44'e Ulaştı
5
Otomotiv Sektöründe Üretim ve İhracat Verileri Açıklandı
6
Fed, Faizleri İndirdi: Ekonomik İyileşme İşaretleri
7
İran Plakalı Ticari Taşıtlara Yönelik Dolu Depo Uygulaması Kaldırıldı

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!