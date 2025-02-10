Aralık 2024 Sanayi Üretim Endeksi: Aylık %5, Yıllık %7 Artış

Türkiye'de Sanayi Üretimi Yükselişte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024'e dair sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretim endeksi, Aralık 2024'te aylık bazda %5, yıllık bazda ise %7 artış gösterdi. Bu artış, son 21 ayın en yüksek aylık artış oranı olarak kayıtlara geçti.

Yıllık Artışta Rekor Seviye

TÜİK'in verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2023'ün aynı ayına göre %7 artış kaydetti. Böylelikle yıllık sanayi üretimindeki artış, Şubat 2024'teki %11,1'den sonra, 10 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Alt Sektörlerde Artış

Analizler, sanayinin alt sektörlerinin de artış gösterdiğini ortaya koydu. Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8, imalat sanayi sektörü endeksi %6,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi %11,4 oranında arttı. Ayrıca, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık %8 artış yaşandı.

Aylık Verilerde Yükseliş

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, bir önceki aya göre %5 artış kaydetti. Bu, Mart 2023'teki %6,1 oranından sonra son 21 ayın en yüksek seviyesi olarak gözlemlendi.

Alt Sektörlerdeki Aylık Değişimler

Aralık 2024’te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2, imalat sanayi sektörü endeksi %5,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi %0,4 arttı.

Verilerde Revizyon

TÜİK, sanayi üretimine dair bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti. Revize edilen verilere göre sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şu şekildedir:

Yıllar/Aylar:

Ocak 2021: %12,4 | Şubat: %9,1 | Mart: %16,9 | Nisan: %6,8 | Mayıs: %4,2 | Haziran: %7,3 | Temmuz: %9,8 | Ağustos: %13,1 | Eylül: %8,7 | Ekim: %10,9 | Kasım: %13,1 | Aralık: %20,2

Ocak 2022: %6,2 | Şubat: %8,1 | Mart: %9,4 | Nisan: %7,8 | Mayıs: %1,9 | Haziran: %0,1 | Temmuz: %-1,7 | Ağustos: %1,7 | Eylül: %0,2 | Ekim: %3,5 | Kasım: %5,1 | Aralık: %22,3

Ocak 2024: %1,3 | Şubat: %11,1 | Mart: %4,3 | Nisan: %-10,1 | Mayıs: %-4,9 | Haziran: %-3,8 | Temmuz: %-5,1 | Ağustos: %-2,2 | Eylül: %1,6