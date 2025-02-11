Aralık 2024: Toplam Ciro Endeksi Yüzde 41,3 Arttı

Toplam Ciro Endeksi Aralık 2024’te Önemli Bir Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024’e ait ciro endekslerini açıkladı. Verilere göre, yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,3 oranında artış kaydetti.

Ayrıca, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, Aralık 2024’te yüzde 5,1 artış sergiledi. Bu durum, Türkiye ekonomisinin farklı sektörlerindeki büyümenin sürdüğünü göstermektedir.

Sanayi ve İnşaat Sektörlerinde Yükseliş

Sanayi sektöründe, takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi Aralık 2024’te yüzde 32,8 oranında yükselirken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,9 artış gösterdi.

İnşaat sektöründe ise takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi yıllık bazda yüzde 49,3 olarak kaydedilirken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi yüzde 1,4 oranında yükseldi.

Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Öne Çıkan Veriler

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Aralık 2024’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya oranla yüzde 5,6 artış gösterdi.

Hizmet sektöründe de pozitif gelişmeler yaşandı. Takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık 2024’te yüzde 49,7 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,7 oranında yükseldi.

Bu veriler, Türkiye'nin ekonomik toparlanma sürecinin güçlendiğini ve hem sanayi hem de hizmet sektörlerinin dinamik bir büyüme kaydettiğini göstermektedir.