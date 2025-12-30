KTO Başkanı Öztürk: Konya 2025'te Türkiye Ortalamasını Aştı

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın 2025 yılında üretim, istihdam ve ihracat başta olmak üzere birçok göstergede Türkiye ortalamasının üzerinde performans sergilediğini açıkladı. Öztürk, oda yönetimi ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda kent ekonomisine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

Toplantının ana gündemleri

Basın toplantısında "Ekonomide 2025 Değerlendirmesi ve 2026 Beklentileri", "Konya Ekonomisi" ve "Konya Ticaret Odası İştirakleri ve Projeleri" başlıkları ele alındı. Öztürk, küresel ve ulusal ekonomik gelişmelerin yanı sıra Konya'nın üretim ve ihracat performansına dair veriler sundu.

Küresel ekonomik görünüm

Öztürk, 2025'in küresel ekonomi açısından zorlu bir yıl olduğunu belirterek jeopolitik riskler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve enflasyonla mücadelenin belirsizlikleri artırdığını söyledi. Uluslararası kuruluşların tahminlerine atıfta bulunan Öztürk, küresel büyümenin yavaşlama eğilimine girdiğini ve 2026'ya girerken büyümenin daha kırılgan olmasının beklendiğini vurguladı.

Türkiye ekonomisi ve enflasyon

Türkiye ekonomisinde 2025'in ana gündeminin enflasyonla mücadele olduğunu ifade eden Öztürk, uygulanan sıkı para politikası ve mali disiplinin dezenflasyon sürecine katkı sağladığını, ancak sürecin kalıcı hale gelmesi için temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini belirtti. 2025'te büyümenin ihracat, turizm ve yatırımlar kaynaklı ılımlı ancak istikrarlı bir seyir izlediğini kaydetti.

Konya'nın ekonomik verileri

Konya özelinde konuşan Öztürk, kentin 2025'te üretim, istihdam ve ihracatta Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans ortaya koyduğunu söyledi. Konya'nın gayri safi yurt içi hasılasının önemli ölçüde arttığını, kişi başına düşen gelirin yükseldiğini ve işgücü göstergelerinde Türkiye ortalamasının üstünde bir tablo sergilendiğini vurguladı.

İhracat ve öne çıkan sektörler

İhracat verilerine ilişkin değerlendirmede Öztürk, Konya'nın 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde yaklaşık 3,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve ilin Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ilk 10 ili arasındaki yerini koruduğunu belirtti. Öne çıkan sektörler arasında otomotiv, makine ve aksamları, hububat ve gıda ürünleri, iklimlendirme, metal ve kimya yer aldı. Öztürk, ihracat pazarlarının çeşitlenmesinin Konya için stratejik avantaj sağladığını kaydetti.

2026 beklentileri ve öncelikler

Öztürk, 2026 için önceliklerin fiyat istikrarının kalıcı hale gelmesi, öngörülebilir bir ekonomik ortamın sağlanması, üretim ve ihracatın desteklenmesi ile finansmana erişimin kolaylaştırılması olduğunu söyledi. Para ve maliye politikalarının uyum içinde sürdürülmesinin büyüme ve istihdam açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

KTO'nun faaliyetleri ve projeleri

Konya Ticaret Odası'nın 143 yıllık geçmişi, 35 bini aşkın faal üyesi ve A sınıfı akreditasyon sahibi kurumsal yapısıyla şehrin ekonomik gelişimine yön verdiğini belirten Öztürk, odanın ihracatı artırmaya yönelik faaliyetlerinden eğitim ve danışmanlık hizmetlerine, mesleki eğitimden dijital dönüşüme kadar üyelerine geniş destek sunduğunu aktardı.

Öztürk, KTO bünyesindeki projelerin sanayi dönüşümüne katkısına dikkat çekti. Model Fabrika, Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK), Dijital Dönüşüm Merkezi, Enerji Verimliliği Merkezi ve Siber Güvenlik Merkezi gibi merkezlerin firmaların verimliliğini, teknoloji ve rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini söyledi. Ayrıca KTO Karatay Üniversitesi, KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı, Dış Ticaret Merkezi ve KOSAM gibi kuruluşlarla beşeri sermayeye ve stratejik kapasiteye yatırım yapıldığını vurguladı.

Basına mesaj

Konuşmasının sonunda Öztürk, basının ekonomi ile toplum arasındaki köprü rolüne dikkat çekerek Konya basınının kentin ekonomik gelişimine yaptığı katkının son derece değerli olduğunu belirtti.

KTO BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK, KONYA BASINIYLA BİR ARAYA GELEREK "EKONOMİDE 2025 DEĞERLENDİRMESİ VE 2026 BEKLENTİLERİ", "KONYA EKONOMİSİ" İLE "KONYA TİCARET ODASI İŞTİRAKLERİ VE PROJELERİ" BAŞLIKLARINDA KAPSAMLI DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU. BAŞKAN ÖZTÜRK KONYA’NIN 2025 YILINDA DA ÜRETİM, İSTİHDAM VE İHRACAT BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK GÖSTERGEDE TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE BİR PERFORMANS SERGİLEDİĞİNİ VURGULADI.