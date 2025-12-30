Şanlıurfa'da Kar Önlemi: Toplu Taşıma 31 Aralık ve 1 Ocak Ücretsiz

Belediye, Meteoroloji uyarısına karşı ulaşımı aksatmayacak tedbirler aldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için kapsamlı tedbirler uyguluyor. Bu kapsamda toplu taşıma araçları 31 Aralık 2025 Çarşamba ve 1 Ocak 2026 Perşembe günlerinde ücretsiz hizmet verecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından harekete geçen belediye, muhtemel buzlanma ve yoğun trafik riskine karşı vatandaşları toplu taşımaya yönlendirerek ulaşımda aksama yaşanmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Ücretsiz uygulama ile kent genelinde trafik yoğunluğunun azaltılması ve güvenli ulaşımın sağlanması amaçlanıyor.

Belediye yetkilileri, kar yağışı süresince ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmaması için Fen İşleri, Ulaşım Daire Başkanlığı ve ilgili tüm birimlerin teyakkuz halinde olacağını bildirdi. Ana arterler, hastane yolları ve toplu taşıma güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Yetkililer vatandaşlardan, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını, toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini ve yapılan uyarılara dikkat etmelerini istedi.

