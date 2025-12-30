Antalya'nın Turunçları Korkuteli'den Sofralara: Kadın Kooperatifleriyle Geleneksel Reçel

Antalya Büyükşehir Belediyesinin kadın istihdamını ve yerel üretimi güçlendirme çalışması, Konyaaltı’ndan Korkuteli’ye uzanan somut bir başarı hikâyesine dönüştü. Başkan Vekili Büşra Özdemir etkinliğe katılarak turunç toplayıp, kadınların üretimine destek verdi.

Toplama ve üretim süreci

Başkan Vekili Özdemir’in topladığı turunçlar, kooperatiflerin elinde geleneksel yöntemlerle reçele dönüştürülüyor. Üretim sürecinde önce turunçlar yıkanıyor, kabukları rendelenip dilimleniyor ve ipe asılarak acısının geçmesi için dinlendiriliyor. Ardından kaynatma, haşlama ve süzme aşamalarından geçirilen turunç reçeli katkı maddesi kullanılmadan kavanozlara doldurularak satışa sunuluyor. Bu yöntemle hazırlanan reçeller hem yerel pazarlarda hem de kooperatif kanalıyla daha geniş kitlelere ulaştırılıyor.

Büyükşehir'in desteğinin etkisi

7 Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayten İnce, yaklaşık üç yıldır süren turunç toplama etkinliğinden memnuniyetini dile getirerek, "Büyükşehir arkamızda olduğu sürece kadınlar olarak çok güçlüyüz" dedi. İnce’nin sözleri, belediyenin verdiği desteğin kooperatiflerin dayanışma ve üretim gücünü nasıl artırdığını özetliyor.

Kooperatif ve tesis desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı tesiste gıda mühendisi olarak görev yapan Meltem Uz, el emeğiyle üretilen turunç reçelinin yoğun ilgi gördüğünü belirterek belediyenin sağladığı destekleri anlattı: "Tesislerimizde üretim yapan kadınlarımıza yer desteğinin yanı sıra ücretsiz elektrik, su, teknik destek, lojistik destek gibi alanlarda da yardımcı olmaktayız. Ayrıca festival ve organizasyonlarda kadın kooperatiflerine el emeği ürünlerini satmaları için ücretsiz stant desteğinde bulunmaktayız. Üretim tesislerimizde 3 farklı kadın kooperatifi, 3 farklı alanda üretim yapmaktadır. Kadınlarımız bu tesiste üretmiş oldukları ürünleri yine bu tesiste satışa sunmaktadırlar."

Yerel tatlar ve tüketici memnuniyeti

Kooperatif ürünlerinden alışveriş yapan Nurten Yurtlu, "Burada değişik tatları bulabiliyoruz, hepsi el yapımı zaten. Özellikle turunç reçeli almaya geldim. Çünkü, bu çocukluğumun tadı. Rahmetli anneciğimin yaptığı gibi hiçbir yerde bulamıyorum. Burada bu tadı yakaladıktan sonra da buranın müdavimi olduk" diyerek memnuniyetini paylaştı.

Yeni taşınan ve tesisi keşfeden Kamile Özlü ise, "Ürünlerini çok beğendim çünkü çevre çiftçilerden aldıkları ürünleri burada işleyip, tertemiz mutfakta üretim yapıyorlar. Böylece yerel üreticiye de destek oluyorlar. Bende ürünlerimi buradan alıyorum. Buraya gelip pazar kahvaltılarını da yapabiliyoruz. Yakınımda böyle bir tesis olduğu için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik ve katılımcılar

Konyaaltı Gürsu Mahallesi’nde gerçekleşen turunç toplama etkinliğine Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 7 Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayten İnce, Antkor Ekolojik Armoni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi Hayriye Alimoğlu, Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday ve kooperatif üyeleri katıldı. Etkinlik, belediyenin kadın üreticilere sunduğu fiziksel ve lojistik desteklerin yerel ekonomiye katkısını gözler önüne serdi.

Antalya’nın simgesi turunçlar Korkuteli’de kadın emeğiyle markalaşıyor; geleneksel tatlar korunurken kadınların ekonomik bağımsızlığına katkı sağlanıyor.

