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Ardahan'da Mera Altyapısına Destek: Çobanevi ve Sıvatlar Köylere Dağıtıldı

Ardahan'da hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla köylere çobanevi, sıvat ve boru desteği sağlandı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 17:50
Ardahan'da Mera Altyapısına Destek: Çobanevi ve Sıvatlar Köylere Dağıtıldı

Ardahan'da Mera Altyapısına Önemli Destek

Ardahan bölgesinde hayvancılığın artırılması ve geliştirilmesi için önemli adımlar atıldı. 8 köye birer çobanevi, 30 sıvat ve toplamda 3 bin 960 metre borudan oluşan malzeme desteği sağlandı.

Vali Çiçek'ten Açıklama

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ardahan Valiliği iş birliği içerisinde yürütülen bu projeler, hayvancılık ve tarımın gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan'ın mera hayvancılığı konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Vali Çiçek ayrıca, "Güzel işler oluyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunların verimini alacağız. Bu ve benzeri çalışmaları daha da artırmamız lazım. El birliğiyle, bürokrasi, siyaset ve üreticimizle hep birlikte hareket ederek Ardahan için çalışmamız gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

Gelecek Vizyonu

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, benzer çalışmaların geçmişte olduğu gibi gelecekte de süreceğini belirtti. "Hedefimiz, 2027 yılında köylerimizin altyapısında bir köyümüzün dahi, veya merasında 'böyle bir eksiğimiz var' denilmeyecek seviyeye getirmektir." diyerek bu hedef doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Köy Muhtarından Teşekkür

Çıldır Saymalı köyü muhtarı Gülgen Kızılırmak, özellikle çobanevi konusunda yaşadıkları zorluklara değinerek, bu desteklerin kendilerini büyük bir mağduriyetten kurtardığını dile getirdi.

Ardahan'da hayvancılığın artırılması ve geliştirilmesi amacıyla 8 köye birer çobanevi, 30 sıvat ve...

Ardahan'da hayvancılığın artırılması ve geliştirilmesi amacıyla 8 köye birer çobanevi, 30 sıvat ve 3 bin 960 metre borudan oluşan malzeme desteği verildi.

Ardahan'da hayvancılığın artırılması ve geliştirilmesi amacıyla 8 köye birer çobanevi, 30 sıvat ve...

Ardahan'da hayvancılığın artırılması ve geliştirilmesi amacıyla 8 köye birer çobanevi, 30 sıvat ve 3 bin 960 metre borudan oluşan malzeme desteği verildi.

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