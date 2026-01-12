Ardahan ESOB'da Candar Yılmaz Dönemi

31. Olağan Genel Kurulda Yeni Başkan Belirlendi

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 31. olağan genel kurulu, yoğun katılımla Dursun Akçam Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurul sonunda esnafın çoğunluğunun oyunu alan Candar Yılmaz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçildi.

Seçim sonuçları: Kullanılan 657 oyun 392'sini alan Candar Yılmaz başkan seçildi. Diğer aday İskender Alihanoğlu 248 oy aldı, 17 oy ise geçersiz sayıldı. Yeni başkan delegelerden 4 yıl hizmet için yetki aldı.

Yılmaz'ın açıklaması: ’’Bugün bu sözü tutmak için görevi devralıyoruz. Bundan sonra odamız; Kapısı herkese açık, Sorunlara kulağını kapatmayan, Çözüm üreten, Şeffaf, adil ve çalışkan bir yönetim anlayışıyla yoluna devam edecektir. Genç esnafımızın, kadın esnafımızın, ustamızın, kalfamızın, çırağımızın sesi bu odada daha gür çıkacaktır. Hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Bu bir şahsın değil, esnafın zaferidir. Bu bir koltuğun değil, ortak aklın başarısıdır’’ dedi.

Yılmaz, son olarak seçimin Ardahan esnafına, sanatkârına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

ARDAHAN ESOB’DA CAANDAR YILMAZ DÖNEMİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)