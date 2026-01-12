Rize-Çayeli'nde petrol sızıntısı: Analizler 'doğal ham petrol' doğruladı

Prof. Dr. Nafiz Maden, Rize-Çayeli açıklarındaki numunelerin analizlerinin sızıntının 'doğal ham petrol' olduğunu kesinleştirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:57
Rize-Çayeli'nde petrol sızıntısı: Analizler 'doğal ham petrol' doğruladı

Rize-Çayeli açıklarındaki petrol sızıntısında kritik doğrulama

Prof. Dr. Nafiz Maden: Analizler "doğal ham petrol" bulgusunu teyit etti

Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, Rize’nin Çayeli ilçesi açıklarında yıllardır bilinen petrol sızıntısına ilişkin alınan numunelerde gerçekleştirilen analizlerin olumlu sonuç verdiğini açıkladı. Yapılan değerlendirmeler, söz konusu sızıntının "doğal ham petrol" kaynaklı olduğunu kesin olarak doğruladı.

Prof. Dr. Maden, alınan numunelerden birinin TPAO'ya gönderildiğini ve olumlu sonuç döndüğünü, diğer numunenin ise üniversite laboratuvarlarında analiz edilerek TPAO sonuçlarını teyit ettiğini belirtti. Ayrıca uydu görüntülerine dayalı ilk tespitlerde tek noktada görülen sızıntının, son çalışmalarda iki farklı noktadan kaynaklandığının saptandığını söyledi.

Bu bulguların jeofizik verilerle örtüştüğünü vurgulayan Maden, enerji politikası açısından önem taşıyan bir çağrıda bulunarak "Rize açıklarına sondaj gemisi gönderilmesi artık bilimsel bir zorunluluk haline gelmiştir" dedi. Enerji Bakanı’nın 31 Aralık 2025 tarihli açıklamasında yer alan "Önümüzdeki aylarda Doğu ve Orta Karadeniz’de sondaj ve arama çalışmaları yapılacak" ifadesinin bölgedeki beklentileri artırdığını söyledi.

Prof. Dr. Maden, bölgeye sondaj gemisi gönderilmesi talebini yinelerken yetkilileri davet etti: "Enerji Bakanımızı ve TPAO Genel Müdürümüzü Rize-Çayeli’ne davet ediyoruz." Maden, Karadeniz için "Karadeniz’in adı kara olsa da bahtı açıktır" ifadelerini kullandı ve Batı Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri gibi Doğu Karadeniz’de de özellikle Trabzon ile Hopa arasındaki bölgede petrol rezervi bulunacağına inandığını sözlerine ekledi.

Karada da potansiyel: Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Erzincan

Prof. Dr. Maden, akademik ekipleriyle yürüttükleri karasal çalışmaların da olumlu veriler sunduğunu aktardı. Bayburt, Gümüşhane, Erzurum ve Erzincan bölgesine ilişkin çalışmada, 1933'ten bu yana Bayburt’un Ortaçimağıl köyünde tespit edilmiş petrol sızıntısı ile başlayan sürecin devam ettiğini belirtti. İlk raporları hazırlayan isimlerden biri olan Cevat Eyüp Taşman ve meslektaşlarının kaydettikleri alanları mevzu bahis çalışmalarla sürdürdüklerini anlattı.

Çalışma kapsamında Bayburt’un Saruhan, Ortaçimağıl, Kurbanpınarı ve Uluçayır köylerinde petrol sızıntıları tespit edildiğini, alınan numunelerin TPAO’ya gönderildiğini ve olumlu sonuç alındığını ifade etti. Gümüşhane’de de iki farklı sahada sızıntı tespit ettiklerini; bu alanlarda bahar aylarında daha detaylı incelemeler planladıklarını söyledi.

Maden, son yıllarda Türkiye’nin denizde ve karada yürüttüğü enerji arama faaliyetlerinin olumlu sonuçlar doğurduğunu, yeni eklenen "Çağrı Bey" ve "Yıldırım" sondaj gemilerinin enerji güvenliğine katkı sağladığını belirtti. Bölgesel jeopolitik gelişmelere de değinerek, Doğu Akdeniz’deki bloklaşmalara karşı Türkiye’nin güçlü duruşunu sürdürdüğünü ve Kıbrıs Türkü’nün haklarının korunmasının önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Maden, Afrika’dan Hazar Denizi’ne, Balkanlar’dan Karadeniz’e yayılan çalışmaların meyvelerinin toplandığını vurguladı ve "Bu süreçte üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız" dedi.

Not: Haberde geçen tüm kişi isimleri, kurum adları, tarihler ve sayısal veriler korunmuştur.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. NAFİZ MADEN, RİZE-ÇAYELİ...

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. NAFİZ MADEN, RİZE-ÇAYELİ AÇIKLARINDAKİ PETROL SIZINTISINDAN ALINAN NUMUNELERDE YAPILAN ANALİZLERİN OLUMLU SONUÇLAR VERDİĞİNİ SÖYLEDİ.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. NAFİZ MADEN, RİZE-ÇAYELİ...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize-Çayeli'nde petrol sızıntısı: Analizler 'doğal ham petrol' doğruladı
2
Ardahan ESOB'da Candar Yılmaz Dönemi
3
Dolar 43,1390 liradan, Euro 50,3780 liradan Haftaya Başladı
4
Palandöken Ankara Bakkallar Odası Başkanlığında Yeniden Güven Tazeledi
5
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Güneş Enerjisiyle 4,1 Milyon kWh Tasarruf
6
Akpınar'da Çiftçilere Aşılama, Sulama ve Destekleme Bilgilendirmesi
7
Sakarya'da İstavrit Bolluğu: Fiyatlar 100-150 TL'ye Geriledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları