Rize-Çayeli'nde petrol sızıntısı: Analizler 'doğal ham petrol' doğruladı

Rize-Çayeli açıklarındaki petrol sızıntısında kritik doğrulama

Prof. Dr. Nafiz Maden: Analizler "doğal ham petrol" bulgusunu teyit etti

Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, Rize’nin Çayeli ilçesi açıklarında yıllardır bilinen petrol sızıntısına ilişkin alınan numunelerde gerçekleştirilen analizlerin olumlu sonuç verdiğini açıkladı. Yapılan değerlendirmeler, söz konusu sızıntının "doğal ham petrol" kaynaklı olduğunu kesin olarak doğruladı.

Prof. Dr. Maden, alınan numunelerden birinin TPAO'ya gönderildiğini ve olumlu sonuç döndüğünü, diğer numunenin ise üniversite laboratuvarlarında analiz edilerek TPAO sonuçlarını teyit ettiğini belirtti. Ayrıca uydu görüntülerine dayalı ilk tespitlerde tek noktada görülen sızıntının, son çalışmalarda iki farklı noktadan kaynaklandığının saptandığını söyledi.

Bu bulguların jeofizik verilerle örtüştüğünü vurgulayan Maden, enerji politikası açısından önem taşıyan bir çağrıda bulunarak "Rize açıklarına sondaj gemisi gönderilmesi artık bilimsel bir zorunluluk haline gelmiştir" dedi. Enerji Bakanı’nın 31 Aralık 2025 tarihli açıklamasında yer alan "Önümüzdeki aylarda Doğu ve Orta Karadeniz’de sondaj ve arama çalışmaları yapılacak" ifadesinin bölgedeki beklentileri artırdığını söyledi.

Prof. Dr. Maden, bölgeye sondaj gemisi gönderilmesi talebini yinelerken yetkilileri davet etti: "Enerji Bakanımızı ve TPAO Genel Müdürümüzü Rize-Çayeli’ne davet ediyoruz." Maden, Karadeniz için "Karadeniz’in adı kara olsa da bahtı açıktır" ifadelerini kullandı ve Batı Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri gibi Doğu Karadeniz’de de özellikle Trabzon ile Hopa arasındaki bölgede petrol rezervi bulunacağına inandığını sözlerine ekledi.

Karada da potansiyel: Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Erzincan

Prof. Dr. Maden, akademik ekipleriyle yürüttükleri karasal çalışmaların da olumlu veriler sunduğunu aktardı. Bayburt, Gümüşhane, Erzurum ve Erzincan bölgesine ilişkin çalışmada, 1933'ten bu yana Bayburt’un Ortaçimağıl köyünde tespit edilmiş petrol sızıntısı ile başlayan sürecin devam ettiğini belirtti. İlk raporları hazırlayan isimlerden biri olan Cevat Eyüp Taşman ve meslektaşlarının kaydettikleri alanları mevzu bahis çalışmalarla sürdürdüklerini anlattı.

Çalışma kapsamında Bayburt’un Saruhan, Ortaçimağıl, Kurbanpınarı ve Uluçayır köylerinde petrol sızıntıları tespit edildiğini, alınan numunelerin TPAO’ya gönderildiğini ve olumlu sonuç alındığını ifade etti. Gümüşhane’de de iki farklı sahada sızıntı tespit ettiklerini; bu alanlarda bahar aylarında daha detaylı incelemeler planladıklarını söyledi.

Maden, son yıllarda Türkiye’nin denizde ve karada yürüttüğü enerji arama faaliyetlerinin olumlu sonuçlar doğurduğunu, yeni eklenen "Çağrı Bey" ve "Yıldırım" sondaj gemilerinin enerji güvenliğine katkı sağladığını belirtti. Bölgesel jeopolitik gelişmelere de değinerek, Doğu Akdeniz’deki bloklaşmalara karşı Türkiye’nin güçlü duruşunu sürdürdüğünü ve Kıbrıs Türkü’nün haklarının korunmasının önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Maden, Afrika’dan Hazar Denizi’ne, Balkanlar’dan Karadeniz’e yayılan çalışmaların meyvelerinin toplandığını vurguladı ve "Bu süreçte üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız" dedi.

Not: Haberde geçen tüm kişi isimleri, kurum adları, tarihler ve sayısal veriler korunmuştur.

