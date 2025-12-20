ARF Bio halka arz oluyor: 25-26 Aralık'ta 916,5 milyon TL

DOLAR
Yayın Tarihi: 20.12.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 11:00
Yeni nesil yeşil dönüşüm şirketi ARF Bio halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı halka arzda talep toplama 25 ve 26 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak ve arz büyüklüğü 916,5 milyon TL olacak.

Halka Arz Detayları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 147.337.401 TL'den 182.837.401 TL'ye yükseltiliyor. Bu kapsamda artırılacak 35,5 milyon TL nominal değerli paylar ile mevcut ortak RePie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 11,5 milyon TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 47 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek. Şirketin halka açıklık oranı %25,71 olacak.

Üretim Modeli ve Yatırım Planları

İzmir Ödemiş’te yer alan modern entegre tesislerinde hayvansal ve tarımsal organik atıklardan yenilenebilir enerji ve organik/organomineral gübre üreten ARF Bio, halka arz gelirleriyle tesisi genişletmeyi planlıyor. Şirket, mevcut entegre üretim tesisini biyokimya sanayi için mikro alg üretimini de kapsayacak şekilde büyütecek ve ilerleyen dönemlerde sera yatırımıyla üretimi çeşitlendirecek.

Halka arzdan elde edilecek gelirin %55'i iş hacmi büyütülmesi için işletme sermayesine, %15'i öncelikli yatırım olarak mikro alg tesisine ayrılacak.

Sürdürülebilirlik ve Stratejik Üstünlük

ARF Bio, üretim sırasında doğaya zararlı atıkların oluşmasını engelleyip karbon kredileri üreterek gelir sağlıyor. Şirket sıfır atık belgeli olarak faaliyet gösteriyor ve yılda yüz binlerce ton karbondioksit salımını engelliyor.

ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan şöyle dedi: "İklim değişikliğinin getirdiği riskler, Paris İklim Anlaşması çerçevesinde belirlenen hedefler, yaygınlaşmaya devam eden zorunlu karbon vergileri ve uluslararası fonların yeşil yatırım arayışları başta olmak üzere, günümüzde uluslararası siyasi ve ekonomik düzlemde öne çıkan gündemlerden birisi yeşil dönüşümdür"

Arslan, projenin detayını şu ifadelerle aktardı: "Bizler bu konularda uzun süren araştırmalarımız sonucunda İzmir’in Ödemiş ilçesinde hayvansal ve tarımsal atıkların en verimli şekilde bertaraf edildiği, bu atıklardan yenilenebilir enerji, organik, organomineral gübre üretimi, negatif karbon süreçleriyle başta havayolu şirketleri, ulaştırma, ve madencilik gibi enerji yoğun çalışan sektörler olmak üzere birçok kuruluşun hem gönüllü hem zorunlu karbon kredisi ihtiyaçlarına cevap vermek üzere projemizi tamamladık ve yatırımımızı gerçekleştirdik"

Teknoloji, Enerji ve Döngüsel Model

Arslan: "Tesisimizi tasarlarken her bir organik çıktının geri kazanımı bizim temel hedefimizdi. Bu amaçla mevcut tesisimize biyokimya alanında çok kıymetli olan mikro alg yatırımımızı ve sera yatırımımızı da eklemeyi planlıyoruz. Çünkü mevcut üretimimiz bu ürünleri de çok düşük maliyetlerde elde etmemize imkân veriyor. Bu geliştirmelere uygun olarak tasarlanan tesisimizde mevcut biyogaz kapasitesinin büyüklüğüyle eş değer güneş enerjisi santrallerini de kurmayı hedefliyoruz. Tüm planlamamız tamamen yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşümü tamamlayıcı şekilde olacak."

Arslan ayrıca: "Halka arzımızla birlikte öncelikle mevcut gübre üretim tesisinde üretim ve satış hacmimizin artırılması için işletme sermayesi ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 55’i iş hacmimizin büyütülmesi için kullanılacak. Bunun yanında öncelikli yatırım olarak mikro alg tesisi kuracağız. Halka arz gelirimizin yüzde 15’ini bu yatırım için ayırdık." dedi.

Karbon Kredileri ve Gelir Çeşitliliği

ARF Bio, sahip olduğu sertifikalar sayesinde ürettiği yenilenebilir enerji ve engellediği karbon salınımı oranında karbon kredisi satabiliyor. Arslan: "Sadece elektrik veya gübre üreten değil, eksi karbon bir şirket olarak büyümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Geleceğe Yatırım

Arslan son olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Karbon kredisi satışlarımız ve organomineral gübre üretimimizle gelirlerimizde çeşitlilik elde ettik. Gerçekleştireceğimiz mikroalg ve sera yatırımları ile bu çeşitliliği artırmayı planlıyoruz. Bu yapımızın ülkemizin enerji, tarım ve iklim eylemleri açısından örnek nitelikte olduğuna inanıyoruz"

"Son yıllarda yüksek enerji fiyatları, elektrik üretimimiz açısından bize avantaj sağlıyor. Öte yandan, sürdürülebilir tarım, gıda güvenliği ve iklim merkezli yaklaşımlar dünya genelinde giderek daha fazla önem kazanıyor. ARF Bio olarak biz de yalnızca bugünü değil, yarını da gözeten, gelecek kuşakları hesaba katan yatırımlarla sektördeki öncülüğümüzü sürdürmeye kararlıyız."

