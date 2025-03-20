Arzum Elektrikli Ev Aletleri'ne Rekabet Soruşturması Açıldı

Rekabet Kurulu, Arzum Elektrikli Ev Aletleri hakkında soruşturma başlattı, iddialar arasında fiyat tespiti ve internet satış kısıtlamaları var.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:05
Arzum Elektrikli Ev Aletleri'ne Rekabet Soruşturması Açıldı

Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a Soruşturma

Rekabet Kurulu, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılması yönünde karar aldı. Bu gelişme, şirketin distribütörlük ilişkileri ve satış stratejileriyle ilgili ciddi iddiaları beraberinde getiriyor.

Soruşturmanın Nedeni

Kurulun resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Arzum'un, yeniden satıcılarının satış fiyatlarını belirleyerek ve internet satışlarını kısıtlayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği yönünde bir ön araştırma gerçekleştirilmişti.

Bu ön araştırmada elde edilen bulgular, Kurulun yeterli görmesi sonucunda, Arzum'un fiyatlara müdahalede bulunduğu ve doğrudan satış yaptığı yeniden satıcılara karşı distribütörleri aracılığıyla aktif ve pasif satışları engellemek suretiyle kanunu ihlal edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla soruşturma açılmasına yol açtı.

Soruşturma ve Yaptırımlar

Öte yandan, kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma başlatılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldığı anlamına gelmiyor. Bu durum, sürecin nasıl sonuçlanacağı konusunda belirsizlikler barındırmakta.

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