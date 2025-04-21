DOLAR
38,2 0,13%
EURO
44,03 -0,55%
ALTIN
4.201,73 -3,09%
BITCOIN
3.347.357,74 -3,01%

ASAD, Türkiye-BAE Ekonomik İşbirliği İçin Dubai'de Stratejik Toplantı Düzenledi

ASAD, Türkiye ve BAE arasında ekonomik ilişkileri geliştirmek için Dubai'de üst düzey bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 17:02
ASAD, Türkiye-BAE Ekonomik İşbirliği İçin Dubai'de Stratejik Toplantı Düzenledi

ASAD, Dubai'de Ekonomik İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirdi

Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu ve Vakfı (ASAD & ASAV), Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesine yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Dubai'de düzenlenen bu üst düzey organizasyon, Türkiye-BAE ekonomik ilişkilerini çok katmanlı ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor.

Katılımcılar ve Amaç

Toplantıya, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, ASAD Başkanı Murat Doğanay ve iki ülkenin iş insanları ile diplomatik temsilcileri katılım gösterdi. Açıklamalara göre, bu etkinlik, Türkiye'nin küresel ekonomik yeniden konumlanma sürecinde önemli bir etken rolü üstlenecek.

İşbirlikleri ve Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması

Dubai'deki programda 200'ün üzerinde katılımcı, ikili iş görüşmeleri ve çok taraflı oturumlar aracılığıyla Türkiye ekonomisine yüksek katma değerli işbirliklerinin temellerini attı. Etkinliğin merkezinde ise, 1 Eylül 2023'te yürürlüğe giren Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) yer aldı.

CEPA'nın yalnızca gümrük tarifelerindeki indirimleri değil, yatırım, hizmetler, teknik düzenlemeler, menşe kuralları ve fikri mülkiyet alanında da derin entegrasyon hedeflediğine dikkat çekildi.

Ticaretteki Artış ve Stratejik Vizyon

Açıklamada, CEPA sonrasında iki ülke arasındaki ticaret hacminin %107 oranında arttığı belirtilerek, bu derinliğin önemli bir göstergesi olduğu vurgulandı. ASAD, CEPA'yı sıradan bir serbest ticaret anlaşması olmaktan öte, Türkiye'nin sanayi gücünü, Körfez’in finansal kapasitesini ve Dubai'nin lojistik altyapısını entegre eden bir stratejik vizyon olarak ele alıyor.

BAE İthalat Kalemleri ve Türkiye'nin İhracat Yetkinlikleri

Açıklamada, BAE'nin 7,5 milyar dolar değerindeki inşaat malzemeleri, 2,5 milyar dolar otomotiv ürünleri, 1,8 milyar dolar makine ve ekipmanlar, 2,3 milyar dolar elektrikli cihazlar, 1,2 milyar dolar tekstil ve 4,8 milyar dolar gıda sektörleri ile Türkiye'nin ihracat yetkinlikleri arasında güçlü bir kesişim olduğu ifade edildi.

Ticaret Diplomasisi ve Yapısal İşbirlikleri

Toplantının yalnızca mal ticareti bağlamında değil, aynı zamanda Türkiye'nin küresel değer zincirlerine entegrasyonunu hızlandıracak kalıcı yapısal işbirliklerinin geliştirilmesi açısından da diplomatik bir platform işlevi gördüğü aktarıldı. ASAD, ticaret diplomasisini, stratejik öngörü, veri temelli analiz ve ulusal güvenlik boyutlarını içeren bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor.

ASAD'ın Rolü ve Gelecek Vizyonu

ASAD Başkanı Murat Doğanay'ın liderliğindeki kurum, yalnızca strateji üreten bir düşünce merkezi değil; aynı zamanda Türk dış politikasının derinliğini güçlendiren, devlet aklıyla bütünleşmiş sivil bir yapı olarak dikkat çekiyor. ASAD, TİKA gibi yapılarla uyum içerisinde çalışmayı önceliklendirirken, bağımsız analiz kapasitesini koruyor ve Türkiye'nin dış ekonomik açılımına stratejik zemin üretmeye devam ediyor.

Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu ve Vakfı (ASAD & ASAV), Türkiye ile Birleşik Arap...

Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu ve Vakfı (ASAD & ASAV), Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında gelişen ekonomik ilişkileri ele alan stratejik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş (sağda) ve ASAD Başkanı Murat Doğanay'ın (solda) yanı sıra iki ülkenin iş insanları ve diplomatik temsilcileri katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ASAD, Türkiye-BAE Ekonomik İşbirliği İçin Dubai'de Stratejik Toplantı Düzenledi
2
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Şili İş Forumu'nda Dış Ticaretin Gücünü Vurguladı
3
Trump'ın Gümrük Vergileri Küresel Ticaret Savaşını Tetikliyor
4
25 TL üzeri alışverişlerde sütler, içecekler, temizlik ürünleri yarı fiyatına düşüyor! Migros marketler duyurdu
5
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Gıda Güvencesi Açıklamaları
6
Azerbaycan ve Suriye'den Tarım Diplomasi Vurgusu
7
Bakan Işıkhan Kilis'te İstihdamı Canlandıracak Projeleri Açıkladı

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı

Kütahya'da Otobüs Fiyatları Yeniden Belirlendi: Öğrenciler İçin İndirimli Tarifeler

Siirt'te Kadın Kooperatifleri İçin Dev Hibe Desteği Başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı