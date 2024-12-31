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ASELSAN, 105,5 Milyon Dolar Değerinde Sözleşme İmzaladı

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 105,5 milyon dolarlık boru hatları güvenliği sözleşmesi imzaladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:35
ASELSAN, 105,5 Milyon Dolar Değerinde Sözleşme İmzaladı

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile petrol ve doğal gaz boru hatları güvenliği alanında 105 milyon 500 bin dolar tutarında önemli bir sözleşme imzaladı. Kimliği netleşen bu yeni iş ilişkisi, ASELSAN'ın büyüyen projeleri arasına katılacak.

Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında varılan sözleşmeyi doğrulayan ifadeler yer aldı. Açıklamada, ''ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında petrol ve doğal gaz boru hatları güvenliğine yönelik 105 milyon 500 bin dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır.'' denildi.

Bu sözleşme dahilinde söz konusu teslimatların 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtildi. ASELSAN, bu projeleri ile piyasalardaki etkisini artırmaya devam edecek.

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