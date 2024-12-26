ASELSAN, 50,8 Milyon Avroluk İhracat Sözleşmesi İmzaladı

ASELSAN’dan Önemli İhracat Adımı

ASELSAN, Avrupa Birliği'nde bulunan bir müşteri ile kara silah sistemleri için toplamda 50,8 milyon avro değerinde bir ihracat sözleşmesi imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu Açıklaması

Şirket, sözleşmeyle ilgili bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, "ASELSAN, Avrupa Birliği'nde yerleşik bir müşterisi ile kara silah sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 50,8 milyon avro olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu anlaşma, ASELSAN'ın uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirirken, Türkiye'nin savunma sanayinin büyümesine de katkı sağlayacak.