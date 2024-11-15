ASELSAN'dan 16,6 Milyon Avro Değerinde İhracat Sözleşmesi

ASELSAN İhracat Potansiyelini Genişletiyor

ASELSAN, Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkedeki platform üreticisiyle önemli bir satış anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, radar ve elektro-optik sistemlerden oluşan faydalı yüklerin ihracatını kapsıyor.

Açıklama ve Detaylar

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, toplam tutarı 16 milyon 632 bin avro olan bu yeni iş ilişkisini duyurdu. Söz konusu anlaşma, şirketin uluslararası pazarlardaki etki alanını genişletme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu işbirliği, ASELSAN'ın radar ve elektro-optik teknoloji alanındaki gücünü pekiştirirken, aynı zamanda uluslararası iş ortaklıklarını da artırma amacı taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.