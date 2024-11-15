DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,37 -0,35%
ALTIN
2.835,44 -0,02%
BITCOIN
3.024.518,65 -0,1%

ASELSAN'dan 16,6 Milyon Avro Değerinde İhracat Sözleşmesi

ASELSAN, AB üyesi bir ülke ile radar ve elektro-optik sistemler için 16,6 milyon avroluk satış sözleşmesi imzaladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:52
ASELSAN'dan 16,6 Milyon Avro Değerinde İhracat Sözleşmesi

ASELSAN İhracat Potansiyelini Genişletiyor

ASELSAN, Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkedeki platform üreticisiyle önemli bir satış anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, radar ve elektro-optik sistemlerden oluşan faydalı yüklerin ihracatını kapsıyor.

Açıklama ve Detaylar

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, toplam tutarı 16 milyon 632 bin avro olan bu yeni iş ilişkisini duyurdu. Söz konusu anlaşma, şirketin uluslararası pazarlardaki etki alanını genişletme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu işbirliği, ASELSAN'ın radar ve elektro-optik teknoloji alanındaki gücünü pekiştirirken, aynı zamanda uluslararası iş ortaklıklarını da artırma amacı taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eylülde Ücretli Çalışan Sayısı Yıllık %2,7 Arttı
2
Bafra Ovası'nda 13 Bin Ton Brokoli Bekleniyor
3
İngiltere Ekonomisi Üçüncü Çeyrek'te %0,1 Büyüdü
4
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı
5
PTT'den 'Yüreğimde Filistin' Anma Pulu ve İlk Gün Zarfı İle Anma
6
Çin Ekonomisinde Ekim Ayı Canlandırma Tedbirleri İle İç Talepte Güçlenme
7
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!