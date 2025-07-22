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ASELSAN IDEF 2025'te Çığır Açan Anlaşmalara İmza Attı

ASELSAN, IDEF 2025'te uluslararası işbirliklerine yönelik çeşitli sözleşmelere imza attı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 18:15
ASELSAN IDEF 2025'te Çığır Açan Anlaşmalara İmza Attı

ASELSAN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) uluslararası işbirlikleri için önemli anlaşmalara imza atarak dikkatleri üzerine çekti.

Genel Müdür Ahmet Akyol, fuarda yaptığı açıklamada, "Telsizleri yapabilir miyiz diye kurulan ASELSAN, 50. yılında başka bir ülkeye telsizlerin teknoloji transferini gerçekleştiriyor. Bu, şirketimizin geldiği noktayı gösteriyor" dedi.

Fuar, ASELSAN'ın savunma sanayiindeki gelişimini ve sunduğu çözümleri uluslararası arenada tanıtmasına olanak sağladı. Ayrıca, gücünü uluslararası işbirliklerinden alan ASELSAN, bu anlaşmalar sayesinde yeni teknolojileri ve kaynakları ülkemize kazandırmayı hedefliyor.

IDEF 2025, savunma sanayii alanında global anlamda önemli bir platform haline gelirken, ASELSAN'ın imzaladığı sözleşmeler, gelecekteki projelerinin temelini oluşturacak.

ASELSAN, IDEF 2025 kapsamında Güney Afrika'daki ilk yerel üretim sözleşmesini PAMODZI Group ile...

ASELSAN, IDEF 2025 kapsamında Güney Afrika'daki ilk yerel üretim sözleşmesini PAMODZI Group ile imzaladı. Törene ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol (sağda) ve Excalibur'un yöneticisi (solda) katıldı.

ASELSAN, IDEF 2025 kapsamında Güney Afrika'daki ilk yerel üretim sözleşmesini PAMODZI Group ile...

ASELSAN, IDEF 2025 kapsamında Güney Afrika'daki ilk yerel üretim sözleşmesini PAMODZI Group ile imzaladı. Törene ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol (sağda) ve Excalibur'un yöneticisi (solda) katıldı.

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