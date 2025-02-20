ASELSAN'ın GÖKTAN Projesi'nde Atış Testi Başarıyla Gerçekleşti

ASELSAN, GÖKTAN Projesi ile TOLUN mühimmatına karadan karaya vuruş kabiliyeti kazandırdı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:03
ASELSAN'ın GÖKTAN Projesi'nde Atış Testi Başarıyla Gerçekleşti

ASELSAN, GÖKTAN Projesi'nde Atış Testini Başarıyla Tamamladı

ASELSAN, GÖKTAN Projesi kapsamında gerçekleştirilen atışlı testlerle, TOLUN mühimmatına karadan karaya vuruş kabiliyeti kazandırdı. 18 Şubat'ta yapılan atışta, TOLUN mühimmatı belirlenen hedefe tam isabetle ulaştı.

GÖKTAN Sistemi Hakkında

Şirket, GÖKTAN Sistemi'ni ürün gamına ekleyerek önemli bir adım attı. Proje, roket motoru entegrasyonu, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri ile görev planlama ve atış bilgilerinin işletimini de içeriyor. Atış testinde, roket motorundan ayrılan TOLUN'un kanatları açılarak belirlenen hedefe ulaşması sağlandı.

Kritik Hedeflerin Önlenmesi İçin Geliştirildi

GÖKTAN, kritik hedeflerin platform bağımsız önlenmesine yönelik olarak ASELSAN ana yükleniciliğinde ve DELTA-V işbirliğiyle geliştirildi. Proje, yol noktası tanımlamanın yanı sıra merkezi ve bağımsız kullanım yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Öne Çıkan Özellikler

GÖKTAN; platform manevrasına gerek kalmadan 360 derece atış kabiliyeti sunarak, eğik atış yapabilme ve çoklu angajman ile ardışık ateşleme özellikleri ile öne çıkmaktadır.

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKTAN Projesi'nde atışlı testler başarıyla tamamlanırken bu...

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKTAN Projesi'nde atışlı testler başarıyla tamamlanırken bu sayede hava platformlarından atılan TOLUN mühimmatı, karadan karaya vuruş kabiliyeti elde etti.

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKTAN Projesi'nde atışlı testler başarıyla tamamlanırken bu...

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKTAN Projesi'nde atışlı testler başarıyla tamamlanırken bu sayede hava platformlarından atılan TOLUN mühimmatı, karadan karaya vuruş kabiliyeti elde etti.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul'da Balsu Gıda'nın Halka Arz Gong Töreni Gerçekleşti
2
Avrupa Merkez Bankası Tarihinde Rekor Zarar: 7,94 Milyar Avro
3
Eylül'de Tarımsal Girdi Fiyatları Yüksek Artış Gösterdi
4
GÖKTAN Projesi'nde Başarı: TOLUN Mühimmatı Hedefi Vurdu
5
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı
6
İç Anadolu Kariyer Fuarı 'İKAF'25' Konya'da Başladı
7
Trump, DOGE Tasarruflarının Yüzde 20'sini Amerikalılara Vermeyi Planlıyor

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?