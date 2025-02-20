ASELSAN'ın GÖKTAN Projesi'nde Atış Testi Başarıyla Gerçekleşti

ASELSAN, GÖKTAN Projesi'nde Atış Testini Başarıyla Tamamladı

ASELSAN, GÖKTAN Projesi kapsamında gerçekleştirilen atışlı testlerle, TOLUN mühimmatına karadan karaya vuruş kabiliyeti kazandırdı. 18 Şubat'ta yapılan atışta, TOLUN mühimmatı belirlenen hedefe tam isabetle ulaştı.

GÖKTAN Sistemi Hakkında

Şirket, GÖKTAN Sistemi'ni ürün gamına ekleyerek önemli bir adım attı. Proje, roket motoru entegrasyonu, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri ile görev planlama ve atış bilgilerinin işletimini de içeriyor. Atış testinde, roket motorundan ayrılan TOLUN'un kanatları açılarak belirlenen hedefe ulaşması sağlandı.

Kritik Hedeflerin Önlenmesi İçin Geliştirildi

GÖKTAN, kritik hedeflerin platform bağımsız önlenmesine yönelik olarak ASELSAN ana yükleniciliğinde ve DELTA-V işbirliğiyle geliştirildi. Proje, yol noktası tanımlamanın yanı sıra merkezi ve bağımsız kullanım yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Öne Çıkan Özellikler

GÖKTAN; platform manevrasına gerek kalmadan 360 derece atış kabiliyeti sunarak, eğik atış yapabilme ve çoklu angajman ile ardışık ateşleme özellikleri ile öne çıkmaktadır.

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKTAN Projesi'nde atışlı testler başarıyla tamamlanırken bu sayede hava platformlarından atılan TOLUN mühimmatı, karadan karaya vuruş kabiliyeti elde etti.

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKTAN Projesi'nde atışlı testler başarıyla tamamlanırken bu sayede hava platformlarından atılan TOLUN mühimmatı, karadan karaya vuruş kabiliyeti elde etti.