ASELSAN SAHA EXPO'da Yenilikçi Teknolojiler Sunacak

ASELSAN, Oyun Değiştiren Teknolojileriyle SAHA EXPO'da

ASELSAN, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda buluşuyor. Genel Müdür Ahmet Akyol, "ASELSAN’ın teknolojik kabiliyetlerinin geldiği noktayı bu platformda savunma devlerine göstermenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Fuarın Detayları

22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan SAHA EXPO, 1400'den fazla firmanın katılımıyla büyük bir etkinliğe dönüşecek. ASELSAN, fuarda en geniş stant alanına sahip firma olarak yer alacak.

İleri Teknolojilerin Tanıtımı

ASELSAN, fuar boyunca insansız sistemler, uydu teknolojileri, askeri haberleşme ve çok katmanlı hava savunma sistemleri gibi yüksek teknolojili ürünlerini sergileyecek. İhracat odaklı büyümeye odaklanan şirket, 100'den fazla oyun değiştirici ürünü uluslararası delegasyonlara tanıtacak.

Yeni Ürünler ve Sistemler

ASELSAN, milli haberleşme sistemleri ve yeni elektronik harp podlarını da tanıtacak. Ayrıca, dron avcısı sistemler ile hava tehditlerine karşı sundukları ileri çözümler fuarda sergilenecek.

Akyol'un Açıklamaları

Açıklamalarında Ahmet Akyol, stratejik ortaklıkların genişletilmesi ve yeni işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşacaklarını belirtti. "ASELSAN, ihracat odaklı büyümeyi önceliklerimizin başına almış durumda. 2030 yılına kadar dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketinden biri olma hedefindeyiz" diye ekledi.

Fuar, ASELSAN'ın global hedeflerini gerçekleştirmesi için önemli bir fırsat sunuyor.