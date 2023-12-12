Asgari ücret kamuoyu ile paylaşıldı! O isim mecliste açıkladı İşçiye bayram havası esebilir

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını düzenledi. Düzenlenen toplantıda herhangi bir rakamın belirtilmediği açıklanırken, 18 Aralık'ta düzenlenecek olan 2. toplantı sonrasında rakamların ortaya çıkabileceği konuşuluyor. Uzman isimler ile birlikte bakanlar da zaman zaman hesaplamalarını ve taleplerini kamuoyu ile paylaşıyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'da geçtiğimiz gün TBMM Meclisinde yaptığı açıklamada asgari ücret zammı ile alakalı flaş açıklamalarda bulundu. Meclis'te kamuoyuna verdiği bilgi de Erbakan, mevcut asgari ücretin ihtiyaçların karşılanması konusunda yetersiz olduğunu vurgularken, asgari ücret kaç para olmalı sorusuna da yanıtını verdi.





2023 yılında 2 kere zam yapılsa da enflasyon karşısında maaşların eridiğini belirten bakan Erdoğan, iki zamma rağmen yeterli olmamasının karşısında yeni düzenlemenin gelmesi gerekliliğini belirtti.

EN AZ 23.000 TL

Asgari ücret zammının hesaplamalara göre yüzde 36 civarında uygulanmasına ve 2024 yılında tek seferlik olmasına tepkisini gösteren Erbakan, çift zam konusunda da açıklamasını yaptı.

SENDİKALARLA AYNI FİKİRDE

Geçtiğimiz günlerde İyi Parti tarafından yapılan asgari ücret zammı açıklamasına istinaden sendikaların da hem fikir olduğu iki asgari ücretin en azından yoksulluk sınırında olması gerekliliğini savunan Erbakan, bu kapsamda en az 23.000 TL civarında olması gerekliliğini belirtti.

2 ÇALIŞAN YOKSULLUK SINIRINI GEÇMELİ

Aynı evde yaşayan 2 asgari ücretlinin bir aylık maaşının yoksulluk sınırı seviyesinde yer alacağı tahmini yapan Erbakan, ''En düşük emekli aylığı ise en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir." dedi.