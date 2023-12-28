Asgari ücret zammıyla o sosyal yardım alanların maaşları da yükselecek! İşte yeni rakamlar…

11 Aralık'ta başlayan asgari ücret zam pazarlıkları nihayet tamamlandı. Asgari ücret zammı ile alakalı geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplantı akabinde resmi açıklama yapıldı. Asgari ücret 17,002 TL olarak açıklanırken, zam oranı ise yüzde 49'a çıkmış oldu. 700 TL işveren desteği sağlanacağı açıklaması yapılırken, iş verene asgari ücret maliyeti 23 bin lira civarına yükselecek. Asgari ücret zammı bir çok kalemi etkileyecek. Özellikle de borç kalemini etkileyecek olan vatandaş, yüzde 49 zamdan etkilenmemek için son 2 gün kala tüm borçlarını kapatmaya çalışıyor. 1 Ocak itibari ile yürürlüğe girecek olan zamlar da bu seviyede olacak. Asgari ücret zammında tüm ülke etkilenecek. Asgari ücretli çalışan haricinde asgari ücret zammı hesabıyla zam alan çalışan da zam oranı en az yüzde 49 olarak şekillenecek. Primler, destek ödemeleri derken bu zamdan herkes olumlu ya da olumsuz etkilenecek.

ASGARİ ÜCRETTEN ETKİENECEK ÖDEMELER

Asgari ücret zammından etkilenecek olan kalemlerden ilki destek ödemeleri oluyor. Kimi destek ödemeleri asgari ücret zammı oranında zamlı maaş alacak. İşsizlik maaşı, stajyer maaşı, primler gibi bir çok ödeme de asgari ücret zammı oranında artış gösterecek.





PRİM BORÇLANMALARI

Askerlik ve doğum borçlanması ödeyerek erken emekli olma hayalğ kuran vatandaş, bu borçlanmada yılbaşı detayın takılabilir. Asgari ücret zammı sonrasında borçlanmalarda artacak.

İŞSİZLİK MAAŞI DA ARTACAK

Asgari ücret zammından etkilenenişsizlik maaşı askeri ücretin belli bir oranına göre hesaplanıyor. Belirtilen şartları taşıyan birey, işten ayrılması sonrasında işsizlik maaşı alıyor.





İşsizlik maaşıen düşük 5 bin 365 TL en yüksek 10 bin 731 TL olarak uygulanıyordu. Yeni işsizlik maaşı en düşük 7 bin 993, en yüksek 15 bin 989TL oldu.

STAJYER MAAŞLARI VE GSS PRİMLERİ

Staj yapan kişi için aylık ödenen minimum tutar asgari ücretin yüzde 302u olarak bilinirken, asgari ücrete zam geldiği için bu ödemenin de aralıı yükselecek. GSS prim ödemeleri de asgari ücret zammına göre şekllenecek. 402 TL olarak ödenen GSS primi yeni miktarı 600 TL oldu.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA ÖDEMELERİ

En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32'si kadar ödenen isteğe bağlı sigorta primleri de asgari ücret zammı ile artacak. Asgari ücrete yapılan zam ile birlikte en düşük prim tutarı 6 bin 400 TL, en yüksek prim ise 48 bin TL olacak.

YAŞLILIK AYLIĞI VE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI

Temmuz ayından bu yana 3 bin 489 TL olarak ödenen yaşlılık aylığı asgari ücret zammı sonrasında 5.202 TL oldu. Engelli aylığı ise yüzde 40-69 oranında engelliler için aylık 3 bin 471 TL, yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 5 bin 212 TL olarak ödenmeye başlayacak