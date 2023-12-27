Asgari ücrete cumhurbaşkanından 500 TL'lik kıyak geliyor

Asgari ücret artışı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? Bu hafta Türkiye'nin gündeminde bu iki soru yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısının bugün veya yarınki Bakanlar Kurulu toplantısından önce yapılması bekleniyor. Peki rakamların ilk kez konuşulacağı toplantıda hangi büyüme oranı gündemde olacak? 2024 yılında verilecek olan yeni asgari ücret, 29 Aralık Cuma saat 13.00'te açıklanacak. Bakan Işıkhan, sürecin 31 Aralık'a kadar tamamlanacağını söylemişti. İşte asgari ücret artırımına ilişkin son haberin detayları..

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Yeni asgari ücretin belirlenme süreci, başta yaklaşık 7 milyon asgari ücretli işçi olmak üzere toplumu endişelendirmeye devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde, kinci toplantısını ise 18 Aralık tarihinde Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirdi. Komisyon, çerçevesinde taraflar müzakerelere devam ederken 3. toplantıdan önce masadaki ilk rakamlar ortaya çıktı.

İşçi ve işveren tarafının müzakere sürecinde belli bir aşamaya geldiği bilinse de nihai kararın bu hafta müzakerelerin başlamasının ardından açıklanması beklenmekte..

YÜZDE 40,45,50… YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?





Merkez Bankası'nın son verileri çerçevesinde enflasyonun bu yılın ikinci yarısında %37,76'ya ulaşması bekleniyor. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı sosyal koruma tedbirleri getirerek ve işverenlere yönelik vergi desteklerini artırarak bu rakama müdahale etmesi değerlendiriliyor. Alt limit rakamı ise altı ayda yüzde 40 artış, yani enflasyonun 2 puan üzerinde. Bu bağlamda çoğu inceleme %40 ile %50 arasında değişmektedir. Ancak buradaki en güçlü ihtimal, bir kez artırılması gereken yeni asgari ücretin yüzde 50 artışla 17 bin 103 TL olması.

"ESNAF MUTLU, SORUN EMEKLİLER VE İŞÇİLERDE”

Prof. Dr. Ersan Şen, artışın yalnızca işçilerin asgari ücretini etkilemediğini, aynı zamanda sıradan işçilerin maaşlarını da dolaylı olarak etkilediğini söyledi. Asgari ücretin artırılma ihtimali sıralanırken, Prof. Dr. Ersan Şen, ücretlerin aslında giderek asgari ücrete yaklaştığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Sorun bu. Türkiye Cumhuriyeti'nde 3 kesim vardır. Sermaye sahipleri çok mutlu, tüccarlar da çok mutlu. Önyargı var. Fena değil ama dezavantajları var. Sorun emeklileri ve sabit maaşlıları ilgilendiriyor. Bunlar maaş çekinden maaş çekine yaşayan insanlar”

ERSAN ŞEN BEKLENEN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI!

Asgari ücret artışına ilişkin tahminlerinden bahseden Ersan Şen, “Umut ettiğim rakam 20 bin TL.. Bölgesel asgari ücretler tartışılmaya başlandı. 81 ilde bazı yerlere giderken bu parayı vermediler. İnsanları yasadışı olarak işe alıyorlar ve onlara düşük ücretler ödüyorlar. Ülke kayıt dışılıkla yönetiliyor. Kirli paradan bahsetmiyorum. Asgari maaş 18.500 TL olacak. Sanırım 18.000 TL verilecek. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da 500 lira verecek" değerlendirmesinde bulundu.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12.500 TL"

Asgari emekli maaşı 7.500 TL olarak belirlendi. TÜİK'in 3 Ocak 2024'te açıklayacağı Aralık ayı enflasyon açıklamasıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda sosyal kesim hariç emeklilik artış hızı netleşecek. SSK ve Bağ-Kur'un asgari emekli maaşı 7.500 TL iken, asıl emekli maaşı ve asıl maaş düzenlemesiyle bu rakamın 2024 yılının ilk 6 ayında 10.000 TL'ye çıkması bekleniyor.

Ersan Şen, en düşük emekli maaşı öngörüsünü paylaşırken, "Emekliler için istediğim 15.000 TL fakat 12.500 TL de olabilir" dedi.

"5 AYLIK ENFLASYON FARKI VERİLDİ"

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 5 aylık enflasyon oranı 33,66 oldu. Emekli Sandığı emeklileri için bu oran 5 aylık enflasyon farkıyla yüzde 45, toplu sözleşme kapsamında ise yüzde 15 artışla yüzde 45'e çıkıyor.