Asgari ücretliye maaşa ek ikramiye! O tarihte tek seferlik en az 20.000 TL hesapta!

Heyecan Verici Gelişme: İlave Tediye Ödemeleri Başladı! 2024 Kamu İşçilerine İkinci Taksit Ne Zaman?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu işçilerinin merakla beklediği ilave tediye ödemeleri konusunda sevindirici bir açıklama yaptı. İlk taksitin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacağını belirten bakanlık, bu ödemelerle ilgili ikinci taksitin de tarihini açıkladı.

2024 yılında kamu işçilerine sağlanacak olan ilave tediye ödemeleri, bugün itibarıyla hesaplara giriş yapmaya başladı. İlk taksitin yanı sıra, Bakanlık tarafından yapılan duyuruda ikinci taksitin 5 Nisan tarihinde hesaplara yatırılacağı belirtildi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara atıfta bulunularak, "Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimize yönelik ilave tediye ödemelerinin ilk aşaması bugün itibarıyla başladı. Kamuda çalışan işçilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.



Bu gelişme, kamu çalışanlarının merakla beklediği ek ödemelerin başlangıcını müjdeleyerek, mali açıdan rahatlamalarını sağlayacak gibi görünüyor. Bakanlık tarafından yapılan bu duyuru, kamudaki işçi kesiminde olumlu bir atmosfer yaratırken, özellikle ikinci taksitin belirlenmiş olması da işçiler arasındaki beklentileri netleştirmiş durumda.



