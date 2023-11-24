Asgari ücrette zam planı değişti! Çalışanlar neye uğradığını şaşıracak: Yeni zam artık...

Asgari ücrette gelişmeler devam ederken Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılından sonra geçerli olacak zam sinyalleri verildi. İşte kabine toplantısında merak edilen soruların yanıtları haberimizde.

Asgari ücrette zam planı değişti! Çalışanlar neye uğradığını şaşıracak: Yeni zam artık...
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Kabin Toplantısı sonrasında soruları yanıtlayan Işıkhan, asgari ücret zammı hakkında açıklamalarda bulunurken Temmuz ayında olduğu gibi ülkemiz yine enflasyona ezdirilmeyeceği bilgisi verildi. Asgari ücrete zam yılda bir defa yapılırken tekrar zam çalışmaların olacağı bilgisini verdi.

Asgari ücret tek zam

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tamamlanan Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilere yönelttiği soruları yanıtlarken vatandaşları enflasyona ezdirilmeyeceği ifade edildi. Asgari ücretteki tek zam uygulaması kapıda sinyali verildi. 

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