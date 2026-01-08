ASKON’dan Vali Mustafa Çiftçi’ye İstişare Ziyareti: Erzurum İçin Proje ve İstihdam

ASKON’dan Vali Mustafa Çiftçi’ye istişare ziyareti

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan başkanlığındaki Yönetim Kurulu üyeleri, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette ele alınan konular

Ziyarette, ASKON’un kentte yürüttüğü projeler, iş dünyasına yönelik faaliyetler ve girişimcilik destekleri detaylı şekilde değerlendirildi. Yönetim kurulu üyeleri, Erzurum’un sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak adımların atılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.