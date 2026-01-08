ASKON’dan Vali Mustafa Çiftçi’ye İstişare Ziyareti: Erzurum İçin Proje ve İstihdam

ASKON’dan Vali Mustafa Çiftçi’ye istişare ziyareti
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan başkanlığındaki Yönetim Kurulu üyeleri, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.
Ziyarette ele alınan konular
Ziyarette, ASKON’un kentte yürüttüğü projeler, iş dünyasına yönelik faaliyetler ve girişimcilik destekleri detaylı şekilde değerlendirildi. Yönetim kurulu üyeleri, Erzurum’un sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak adımların atılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Yavuz Selim Turan, ASKON'un çalışma ve proje faaliyetleri hakkında bilgi vererek şunları söyledi: "ASKON, ülkemizin ve dünyamızın adalet temelinde yeniden şekillendirilmesi adına haklı zenginlikler üreten, üyelerinin kurumsal altyapılarını güçlendiren, üyeleri arasındaki sosyal, ticari ve milli şuuru geliştiren, aynı misyonu paylaşan ulusal ve uluslararası kuruluş ve müteşebbislerle sağlıklı ilişkiler kuran etkin bir kuruluştur. Yönetim Kurulu Üyelerimizin özverili destekleri ile Kadim şehrimiz Erzurum için faydalı olacak işlerde sorumluluk üstlenecek ve Erzurum'un sosyal, ekonomik gelişimi noktasında tüm gayretimiz ile çalışacağız".
Vali Çiftçi’nin değerlendirmesi
Vali Mustafa Çiftçi, sivil toplum kuruluşlarının ülke bürokrasisindeki önemine vurgu yaparak, "İktisadi hayatın ahlaki temelde gelişmesi önemli. Türkiye’nin önde gelen Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olan ASKON’un Erzurum Şubesinin açılması Erzurum’un ekonomik gelişimi ve istihdamı açısından faydalı olmuştur. Erzurum’a değer katacak çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim. ASKON Erzurum şubesi şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Ziyaret sonunda ASKON Başkanı Yavuz Selim Turan ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mustafa Çiftçi’ye kabullerinden dolayı memnuniyetlerini iletti. Başkan Turan, ziyaret anısına Vali Çiftçi’ye "ASKON" porselen tabak hediye ederek teşekkür etti.
