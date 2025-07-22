Astronergy, Balıkesir'de 700 Milyon Dolarlık Güneş Hücresi Üretim Tesisi Kuracak

Çinli Astronergy, Balıkesir'de 700 Milyon Dolarlık Yatırımda Bulunuyor

Çinli yüksek teknoloji firması Astronergy, 700 milyon dolar yatırım ile Balıkesir'de 5 gigavat kapasiteli yerli güneş paneli hücre üretim fabrikası kuracağını duyurdu. Yıl sonunda inşaatına başlanması hedeflenen fabrikanın, güneş hücrelerinin verimliliğini artıran TOPCon 4.0 hücre teknolojisine sahip ekipmanlar üreteceği belirtildi.

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Bu fabrika, Türkiye’nin 2030 yılına kadar yüksek teknoloji üretiminde küresel bir merkez olma hedefi doğrultusunda HIT-30 Programı kapsamında inşa edilecek. Fabrikanın 2028 yılında tam kapasiteyle hizmet vermesi amaçlanıyor.

Ercüment Kaya’dan Önemli Açıklamalar

Astronergy Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Türkiye hikayemiz, 2008’de Chint markası ile alçak gerilim teknolojilerini geliştirmemizle başladı. 2015 yılında ise yenilenebilir enerji sektörüne adım attık” ifadelerini kullandı. Kaya, Türkiye’de üretilecek panel hücrelerinin yerli teknolojiler ile yapılmasının amaçlandığını belirtti.

İki Aşamada Gerçekleşecek Yatırım

Kaya, toplam 5 gigavat kapasiteli fabrikanın iki aşamada tamamlanacağını ve Faz 1’de wafer ve hücre üretimlerinin 3 gigavat, Faz 2’de ise toplam kapasitelerin 5 gigavata çıkarılacağını ifade etti.

Çin Yatırımları Türkiye'ye Kaydırılıyor

Kaya, küresel düzeydeki yatırımların Türkiye'ye yönlendirildiğini, Kovid-19 sonrası tek merkezli üretim modelinin riskli olduğunu anladıklarını dile getirdi. “12 gigavat kapasite ile dünyanın en büyük güneş enerjisi yatırımcılarından biriyiz” diyerek, Amerika ve Güney Avrupa pazarlarının hedeflendiğini açıkladı.

Üretimde Esneklik İçin Hibrit Yatırım

Kaya, yüksek teknoloji sektörlerinde ürün yaşam ömrünün kısa olduğunu belirterek, “Konvansiyonel pazarlarda üretim ömrü 10-20 yıl iken, yüksek teknolojide bu süre 3 yıldan az olabiliyor. Balıkesir'deki fabrikamızda TOPCon 4.0 ile üretime başlayacağız” dedi. Ayrıca, yatırımcı bir firma olduklarını ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştiren yarışmalara katılmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Çinli yüksek teknoloji firması Astronergy, 700 milyon dolar yatırımla Balıkesir'de 5 gigavat kapasiteli yerli güneş paneli hücre üretimi fabrikası kuracak. Astronergy Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Kaya, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çinli yüksek teknoloji firması Astronergy, 700 milyon dolar yatırımla Balıkesir'de 5 gigavat kapasiteli yerli güneş paneli hücre üretimi fabrikası kuracak. Astronergy Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Kaya, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.