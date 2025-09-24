Asya Borsaları Karışık Seyir: Alibaba Yükseliyor, Ragasa Alarmı

Asya borsalarında karışık seyir: Alibaba öne çıktı, Ragasa bölgeyi etkiliyor

Asya borsalarında bugün karışık bir görünüm hakimken, Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba hisselerindeki yükseliş yatırımcıların dikkatini çekti. Şirketin yayımladığı yapay zeka modeli duyurusu bölge piyasalarını etkiledi.

Piyasalar ve Alibaba

Alibaba, yapay zeka modeli Qwen3'ün daha ucuza eğitilen ve daha yüksek performans gösteren açık kaynaklı versiyonunu piyasaya sürdüğünü duyurdu. Bu açıklamanın ardından Hong Kong'da Hang Seng endeksinde Alibaba hisseleri %6,8 yükselişle işlem gördü. Çinli teknoloji hisselerindeki artış, Şanghay ve Hong Kong borsalarında alıcılı seyri destekliyor.

Süper Tayfun Ragasa'nın etkileri

Bölgedeki bir diğer önemli gelişme ise Süper Tayfun Ragasa oldu. Tayvan'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan tayfun sonucu meydana gelen sellerde 14 kişi hayatını kaybetti. Ragasa, gece saatlerinden itibaren Çin'in güney kıyılarına yaklaşırken Hong Kong ve Guangdong'da en üst düzey alarm durumuna geçildi.

Merkez bankası ataması ve ekonomik veriler

Yeni Zelanda Merkez Bankası başkanlığına, 1 Aralık'ta göreve başlamak üzere Anna Breman atandı. Breman, bankada başkanlık koltuğuna oturan ilk kadın olacak. Bölgeden açıklanan ekonomik verilerde ise Japonya'da eylülde imalat sanayi PMI 48,4 ile zayıflama sinyali verdi ve imalat sanayi aktivitesinde yavaşlamaya işaret etti.

Endeksler ve piyasa kapanışları

Bu gelişmeler ışığında Asya borsalarında öne çıkan kapanışlar şöyle gerçekleşti: Japonya'da Nikkei 225 endeksi 45.650,5 puanla kapanış rekoru kırdı. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 düşüşle 3.472,14 puandan günü tamamladı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükselişle 3.845 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 kazançla 26.445 puanda bulundu. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 81.761 puanda seyrediyor.