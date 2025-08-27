DOLAR
Asya Borsaları Karışık Seyir: Nvidia Bilançosu Öncesi Teknoloji Hisseleri Öne Çıktı

Nvidia bilançosu öncesi Asya borsalarında karışık seyir; teknoloji hisseleri yükseldi. Trump'ın Hindistan kararı ve Çin sanayi karlarındaki düşüş piyasaları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 09:55
Asya borsalarında karışık seyir

Asya borsalarında Nvidia bilançosu öncesi karışık bir seyir öne çıkarken, bölge piyasalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişler dikkat çekti.

Nvidia bilançosu ve teknoloji hisselerindeki hareket

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi konumundaki Nvidia'nın bugün finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bilanço öncesinde Asya tarafında teknoloji hisselerindeki değer kazancı öne çıktı.

Cambricon hisseleri yüzde 5,8 artarken, Japonya'da Nikon Corporation hisseleri yüzde 20'nin üzerinde değerlendi. Ülkede Aoi Electronics hisseleri yüzde 1 ve Satori Electric hisseleri yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri ve oynaklık

Çip üreticisi Nvidia'nın bilançosunu açıklamasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artması bekleniyor.

Jeopolitik karar ve bölgesel etkileri

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'dan gelen mallara yönelik gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkarma kararı yürürlüğe girdi. Trump, Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi 6 Ağustos'ta imzalamıştı. Hindistan'da bugün piyasaların kapalı olması nedeniyle söz konusu kararın borsa üzerindeki etkisi henüz izlenemiyor.

Makro veriler

Bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de temmuz ayında sanayi karları yıllık bazda yüzde 1,5 azalırken, sanayi karları haziranda yüzde 4,3 gerilemişti.

Piyasa kapanışları ve güncel seviye

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,20 artışla 42.480,50 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,25 yükselişle 3.187,16 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 düşüşle 3.831 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 azalışla 25.242 puanda bulunuyor.

