Asya Borsaları Karışık Seyirde: Japonya Verileri ve Çin Teşvik Beklentileri

Asya borsaları Japonya makro verileri, Çin teşvik beklentileri ve yoğun bilanço gündemiyle karışık seyrediyor; Nikkei gerilerken Şanghay ve Hong Kong yükseldi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:55
Asya borsalarında karışık seyir

Asya piyasaları, Japonya kaynaklı makroekonomik veriler, bölgedeki yoğun bilanço takvimi ve Çin ekonomisine yönelik teşvik beklentileriyle karışık bir görünüm sergiliyor.

Japonya'da veriler ne diyor?

Tokyo TÜFE, ağustosta yıllık bazda beklentilere paralel olarak %2,6 artış kaydetti. Ülkede sanayi üretimi temmuzda önceki aya göre %1,6 azalırken, yıllık bazda %0,9 geriledi; sanayi üretimindeki azalış öngörüleri aştı. İşsizlik oranı ise %2,3 ile tahminlerin altında gerçekleşti.

Çin ve bilanço gündemi

Çin tarafında ekonomideki zayıflığın sürdüğüne dair işaretler, hükümetin daha fazla teşvik önlemi alacağı yönündeki beklentileri artırdı. Öte yandan bölgede bugün yoğun bilanço gündemi öne çıkıyor; Alibaba ve BYD başta olmak üzere birçok şirketin finansal sonuçları açıklanacak.

Diplomasi ve siyasi takvim

Bölgede diplomasi ve siyasi gelişmeler de piyasaların gündeminde. Çin, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde başkent Pekin yakınındaki Tiencin kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak; zirveye çok sayıda dünya liderinin katılması bekleniyor. Akabinde 3 Eylülde Pekin'deki Tienanmın Meydanında, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla törenler düzenlenecek. Etkinliğe Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un katılacak olması dikkat çekiyor; Kim, 2011'de göreve gelmesinden bu yana ilk kez dünya liderleriyle aynı törende yer alacak.

Hindistan Başbakanı Modi'nin diplomasi trafiği de yakından izleniyor; Modi'nin 29-30 Ağustosta Japonya'yı, ardından ŞİÖ Liderler Zirvesi dolayısıyla Çin'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Piyasa kapanışları ve güncel endeksler

Bu gelişmelerin etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 42.717,50 puandan; Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,32 azalışla 3.186,01 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla 3.860 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 25.221 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 80.249 puandan işlem görüyor.

