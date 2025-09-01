Asya Borsaları Karışık Seyirde: Teknoloji ve Yarı İletken Hisseleri Düşüşte

Asya Borsalarında Karışık Seyir, Teknoloji ve Yarı İletkenler Baskı Altında

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir görünüm hakim olurken, teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki düşüş dikkat çekiyor. Cuma günü ABD endekslerindeki teknoloji ve yarı iletken kaynaklı satış baskısı, yeni haftada Japonya ve Güney Kore piyasalarına yansıdı; ancak Çin ve Hong Kong endeksleri pozitif ayrıştı.

Japonya ve Güney Kore'de Sektör Baskısı

Japonya'da yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde sert düşüşler görüldü. Nikkei 225 bünyesindeki hareketlerde öne çıkanlar arasında Advantest hisselerindeki yüzde 7,8 gerileme, Furukawa Electric hisselerindeki yüzde 5,5 kayıp ve Lasertec hisselerindeki yüzde 2,2 düşüş yer aldı. Ayrıca Tokyo Electron ve Renesas Electronics hisseleri yüzde 2,2 ve yüzde 2,1, Fujikura hisseleri ise yüzde 2,8 değer kaybetti.

Güney Kore tarafında da benzer bir görünüm yaşandı. Jahwa Electron hisseleri yüzde 7,6, SK Hynix yüzde 4,9 ve Hanmi Semiconductor yüzde 6,3 düşüşle işlem gördü.

Şirket Bilançoları ve Fiyatlamalar

Çin merkezli Alibaba ve BYD şirketlerinin açıkladığı bilançolar da piyasa fiyatlamalarına etki etti. Alibaba, yapay zeka dışındaki faaliyetlerinde gelir beklentilerini karşılayamamasına rağmen bulut bölümünde güçlü çeyreklik büyüme bildirdi. Elektrikli araç üreticisi BYD ise, 3 yılı aşkın süredir ilk kez çeyreklik karda düşüş açıkladığını duyurdu ve hisselerinde kayıplar görüldü.

Diplomasi, Zirve ve Lider Görüşmeleri

Ekonomik verilerin yanı sıra diplomasi ve siyasi gündem de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi bugün de sürüyor ve çok sayıda dünya lideri katılıyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping zirvede, "ŞİÖ, uluslararası eşitliğin ve adaletin yanında olarak, uygarlıkların kapsayıcılığını ve birbirinden öğrenmesini savunarak hegemonyacılığa ve güç siyasetine karşı etkin bir güç haline geldi." dedi.

Zirvede Şi ile Hindistan Başbakanı Nerandra Modi arasındaki görüşme dikkat çekti. Şi, iki ülkenin birbirini rakip değil, işbirliği ortağı olarak görmesi gerektiği mesajını verirken, Modi ise sınırdaki ihtilaflı bölgeden geri çekilmenin ardından bir barış ve istikrar atmosferinin hakim olduğunu vurguladı.

Makro Veriler

Makro tarafta Japonya'da Ağustos ayı imalat sanayi PMI 49,7 ile bir önceki döneme göre geriledi ve aktivitede zayıflamaya işaret etti. Çin'de ise Ağustos ayı Caixin imalat sanayi PMI 50,5 ile beklentileri geride bırakarak imalat sanayi aktivitesinde güçlenmeye işaret etti.

Piyasa Kapanışları

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,22 düşüşle 42.197,00 puandan, Güney Kore'de KOSPI endeksi yüzde 1,35 azalışla 3.142,93 puandan kapandı. Şu anki verilerde Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla 3.875 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 yükselişle 25.627 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 80.071 puandan işlem görüyor.