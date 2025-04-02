Asya Borsaları Karışık Seyrediyor

Asya borsalarında yeni işlem gününde karışık bir seyir izleniyor. Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen tarifelere ilişkin süregelen belirsizliklerin etkisiyle zor bir dönemden geçiyor.

Trump'ın "Önce Amerika" politikası doğrultusunda izlediği ekonomi ve ticaret politikaları, küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ediyor. Bu belirsizlikler, Asya borsalarında yön arayışını da beraberinde getiriyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, ABD yönetiminin uygulayacağı tarifelerin küresel ticaret üzerindeki olası etkileri hakkında uyarılarda bulunarak, bu ay Washington'da düzenlenecek G20 maliye bakanları toplantısında meslektaşlarıyla bu konuyu tartışmak istediğini belirtti. Ueda, "ABD'nin tarife politikasının küresel ekonomi üzerindeki etkisi oldukça belirsiz. Ancak tarifelerin kapsamı ve ölçeğine bağlı olarak, her ülkenin ticari faaliyetleri üzerinde büyük bir etkisi olabilir." dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise, ABD ile yapılan görüşmelerin tarifelerin kaldırılmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Bu gelişmeler ışığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,3 artışla 35.725 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi %0,6 düşüşle 2.506 puandan kapanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,4 azalışla 23.118 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,1 değer kaybıyla 3.345 puandan işlem gördü. Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,6 primle 76.480 puanda seyrediyor.