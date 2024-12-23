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Doğu Karadeniz'in Su Ürünleri İhracat Geliri %23 Arttı

Doğu Karadeniz'den su ürünleri ihracatı, 11 ayda %23 artışla 200 milyon doları aştı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 10:47
Doğu Karadeniz'in Su Ürünleri İhracat Geliri %23 Arttı

Doğu Karadeniz'den Su Ürünleri İhracatı Büyümeye Devam Ediyor

Doğu Karadeniz'den ocak-kasım 2023 dönemi itibarıyla yapılan su ürünleri ihracat gelirleri, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında %23 artış göstererek 200 milyon 699 bin 555 dolara ulaştı.

İhracat Miktarı ve Kazanç Detayları

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeden bu süre zarfında 33 bin 416 ton su ürünü ihraç edildiğini belirtti. Kalyoncu, gerçekleştirdikleri ihracatın geçen yıl ile karşılaştırıldığında %18 miktar artışı ve %23 değer artışına ulaştığını ifade etti.

İhracatın Yönü

İhracatın en fazla gerçekleştiği ülke 138 milyon 937 bin 532 dolar ile Rusya Federasyonu oldu. Bunu takip eden ülkeler ise 17 milyon 174 bin 976 dolar ile Beyaz Rusya ve 16 milyon 730 bin 113 dolar ile Vietnam olarak sıralandı.

Trabzon'un İhtiyaçlarına Destek

Bölgedeki ihracatın 130 milyon 827 bin 350 dolarlık kısmının Trabzon ili tarafından gerçekleştirildiğini belirten Kalyoncu, bu kentten 11 ayda 21 ülkeye toplamda 21 bin 584 ton su ürünü gönderildiğini vurguladı.

Kalyoncu, su ürünlerinin hem bölgenin hem de Trabzon'un önemli ihraç kalemleri arasında yer aldığını belirterek, sektör ihracatının yeni yılda da artışını sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.

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