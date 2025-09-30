Asya Borsaları Karışık Seyretti: Çin PMI ve RBA Kararı Öne çıktı

Asya borsalarında karışık seyir

Asya borsalarında, ABD'de bütçe görüşmelerine ilişkin anlaşmazlıklar ve bölgedeki ekonomik veri akışının etkisiyle karışık bir görünüm hakim. ABD tarafındaki bütçe gelişmeleri hükümetin kapanma riski nedeniyle küresel risk iştahını törpülerken, makro veriler yatırımcıları temkinli davranmaya zorluyor.

Çin PMI ve piyasa tepkisi

Bugün açıklanan verilere göre Çin'de Eylül ayına ilişkin imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,8 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu endeks 6 aydır daralma bölgesinde seyrediyor. Veri, üreticilerin iç talebi canlandırmak için daha fazla teşvik ve ABD ile ticaret anlaşması konusunda netlik beklediğini gösteriyor. Zayıf PMI sonrası Çin hükümetinin ekonomik teşviklere öncelik vereceği beklentilerinin artmasıyla Çin piyasalarında yükselişler görüldü.

Japonya üretimi geriledi

Japonya'da Ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 1,2, yıllık yüzde 1,3 ile öngörülenden daha fazla azalış kaydetti.

RBA kararı ve para politikası notları

Merkez bankaları cephesinde Avustralya Merkez Bankası (RBA), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,60'ta sabit bıraktı. Para politikası metninde, enflasyonun 2022'deki zirveden bu yana önemli ölçüde yavaşladığı vurgulanırken, son verilerin kısmi ve dalgalı olsa da Eylül ayında enflasyonun bankanın beklentilerinin üzerinde gerçekleşebileceği belirtildi. Metinde ayrıca küresel belirsizliklerin sürdüğü, ticaret politikası gelişmelerinin ve jeopolitik risklerin küresel büyüme üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ifade edildi.

Piyasaların kapanış değerleri

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,24 azalışla 44.935 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,19 düşüşle 3.424,60 puandan kapandı. Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 3.882 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 26.764 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 80.320 puandan işlem görüyor.