Asya Borsaları Karışık Seyretti: Çin PMI ve RBA Kararı Öne çıktı

ABD bütçe endişeleri, Çin PMI ve RBA kararının etkisiyle Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 09:57
Asya Borsaları Karışık Seyretti: Çin PMI ve RBA Kararı Öne çıktı

Asya borsalarında karışık seyir

Asya borsalarında, ABD'de bütçe görüşmelerine ilişkin anlaşmazlıklar ve bölgedeki ekonomik veri akışının etkisiyle karışık bir görünüm hakim. ABD tarafındaki bütçe gelişmeleri hükümetin kapanma riski nedeniyle küresel risk iştahını törpülerken, makro veriler yatırımcıları temkinli davranmaya zorluyor.

Çin PMI ve piyasa tepkisi

Bugün açıklanan verilere göre Çin'de Eylül ayına ilişkin imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,8 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu endeks 6 aydır daralma bölgesinde seyrediyor. Veri, üreticilerin iç talebi canlandırmak için daha fazla teşvik ve ABD ile ticaret anlaşması konusunda netlik beklediğini gösteriyor. Zayıf PMI sonrası Çin hükümetinin ekonomik teşviklere öncelik vereceği beklentilerinin artmasıyla Çin piyasalarında yükselişler görüldü.

Japonya üretimi geriledi

Japonya'da Ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 1,2, yıllık yüzde 1,3 ile öngörülenden daha fazla azalış kaydetti.

RBA kararı ve para politikası notları

Merkez bankaları cephesinde Avustralya Merkez Bankası (RBA), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,60'ta sabit bıraktı. Para politikası metninde, enflasyonun 2022'deki zirveden bu yana önemli ölçüde yavaşladığı vurgulanırken, son verilerin kısmi ve dalgalı olsa da Eylül ayında enflasyonun bankanın beklentilerinin üzerinde gerçekleşebileceği belirtildi. Metinde ayrıca küresel belirsizliklerin sürdüğü, ticaret politikası gelişmelerinin ve jeopolitik risklerin küresel büyüme üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ifade edildi.

Piyasaların kapanış değerleri

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,24 azalışla 44.935 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,19 düşüşle 3.424,60 puandan kapandı. Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 3.882 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 26.764 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 80.320 puandan işlem görüyor.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul: BIST 100 Güne %0,07 Artışla 11.056,20'den Başladı
2
Brent petrol 66,66 dolar: OPEC+ artış beklentisi ve ABD riskleri fiyatları baskılıyor
3
Türkiye'de işsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
4
Kalinin NGS: Güvenlik ve Verimlilikte Rusya Merkez Bölgesi'nin Enerji Omurgası
5
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ağustos: Aylık %2,47, Yıllık %36,16 Artış
6
Sürdürülebilirlik denetçisi: Uygulamalı mesleki eğitim muafiyeti 1 yıl uzadı
7
Türkiye Innovation Week 2025 Haliç'te — İnovasyonda Öncü Ülke Hedefine Katkı

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor