Asya Borsaları Pozitif Seyir İzliyor, Çin Hariç

Asya Borsalarında Pozitif Gelişmeler

Asya borsaları, jeopolitik gerginliklere yönelik iyimser beklentilerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor. Ancak, bu olumlu hava Çin borsasında kayıplarla gölgelenmiş durumda. Ukrayna'da süren savaşı sona erdirmek amacıyla yürütülen görüşmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklayacağını ifade ettiği ek gümrük vergilerinin agresif olmayacağına dair iyimserlik, risk iştahını artırıyor.

Trump ve Putin Görüşmesi

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda Rusya ile mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Japonya'dan Olumlu Veriler

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocak ayında aylık %0,3 artarak beklentilere paralel, yıllık %4,2 ile ise öngörüleri geride bıraktı.

Güney Kore ile ABD İlişkileri

Trump yönetimi, Çin'in yanı sıra diğer bölge ülkeleriyle de diyalog kanallarını açık tutmaya özen gösteriyor. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu hafta sonu Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasında bir görüşme gerçekleştirileceği belirtildi. Söz konusu görüşmede, ikili ilişkiler, Japonya ile üçlü işbirliği ve Kuzey Kore'nin nükleer programı gibi önemli konular ele alınması bekleniyor.

Borsa Endekslerindeki Değişim

Söz konusu gelişmeler ışığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %1,3 artış göstererek 39.475 puanda kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi %1,4 yükselişle 2.583 puandan kapandı. Şu an Hong Kong'da Hang Seng endeksi %2,1 değer kazanarak 22.326 puanda, Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi %0,1 kayıpla 3.341 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise %0,8 artışla 76.747 puanda seyrediyor.