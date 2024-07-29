Asya Borsaları Yükseliş Gösterdi

Asya Borsaları Yüksek Performans Sergiliyor

Asya pay piyasaları, haftanın ilk işlem gününde olumlu bir seyir sergilemeye devam etti. Analistlerin değerlendirmelerine göre, küresel pay piyasalarının ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararlarını merakla beklediği bu dönemde, Asya'da da benzer bir olumlu hava hakim oldu.

Merkez Bankası Toplantıları Bekleniyor

Bu hafta gerçekleştirilecek olan merkez bankası toplantıları, bankaların gelecekteki yol haritası hakkında önemli ipuçları sunması bekleniyor. Özellikle, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) çarşamba günü yapılacak toplantısı, yatırımcıların gündeminde önemli bir yer kaplıyor. Yapılan analizlere göre, BoJ'un politika faizini sabit tutma ihtimali %70 olarak tahmin edilirken, %30 ihtimalle 10 baz puanlık bir artış yapılabileceği öngörülüyor.

Asya Piyasalarındaki Performans

Bu gelişmeler ışığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %2,13 artışla 38.468 puana ulaştı, dolar/yen paritesi ise %0,3 değer kaybıyla 153,3 seviyesinde işlem görüyor. Güney Kore'de Kospi endeksi %1,23 değer kazanarak 2.765 puana, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,1 artışla 2.890 puana yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi %0,7 primle 81.860 puanda, Hong Kong'da ise Hang Seng endeksi %1,7 değer kazanarak 17.315 puanda işlem görmeye devam ediyor.