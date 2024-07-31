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Asya Borsaları Yükselişte: Japonya Merkez Bankası Faizi Artırdı

Asya borsalarında alış ağırlıklı hareketlenme yaşanırken, Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:41
Asya Borsaları Yükselişte: Japonya Merkez Bankası Faizi Artırdı

Asya Borsaları Yükseliş Trendinde

Bugün Asya pay piyasalarında genel olarak alış ağırlıklı bir seyir gözlemleniyor. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politika faizini 15 baz puan artırarak %0,25 seviyesine çıkarmasıyla birlikte piyasalarda iyimser bir hava oluştu.

Japonya Merkez Bankası'nın Açıklamaları

BoJ tarafından yapılan resmi açıklamada, önümüzdeki dönemlerde tahvil alım programının küçültüleceği belirtildi. Bu doğrultuda, Ocak-Mart 2026 döneminde aylık Japon Devlet Tahvili (JGB) alımlarının 3 trilyon yene düşürüleceği ve her çeyrekte bu miktarın 400 milyar yen azaltılacağı ifade edildi.

Enflasyon ve Ekonomik Beklentiler

BoJ'un yılsonu tahminlerine göre çekirdek tüketici enflasyonu %1,9 olarak öngörülmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra Japon ekonomisinin, cari yılda %0,8 olduğu tahmin edilen büyüme oranının, güncellenen raporla %0,6 olarak gerçekleşeceği bekleniyor. Ayrıca 2025 ve 2026 yılları için büyüme tahminleri de %1 seviyesinde korunuyor.

Diğer Asya Ülkelerindeki Durum

Bölgedeki diğer verilere bakıldığında, Japonya'da sanayi üretimi %3,6 azalış gösterirken, Çin'de imalat sanayi PMI endeksi 49,4'e, hizmet sektörü PMI ise 50,2'ye geriledi.

Piyasa Performansları

Söz konusu gelişmeler ışığında Japonya'daki Nikkei 225 endeksi %1,49 artış göstererek günü 39.101 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi %0,1 değer kazancı ile 152,9 seviyesinde kaldı. Güney Kore'deki Kospi endeksi ise %1 yükselerek 2.765 puana ulaşırken, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi %2 artışla 17.340 puanda seyretmektedir. Çin'deki Şanghay bileşik endeksi %2'lik bir değer kazanımı ile 2.935 puana, Hindistan'daki Sensex endeksi ise %0,25'lik bir artışla 81.660 puana yükseldi.

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