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Asya Borsalarında Çin Hariç Yükseliş Başladı

Asya borsalarında Çin hariç olumlu bir seyir izlenirken, Noel tatili öncesi küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 10:01
Asya Borsalarında Çin Hariç Yükseliş Başladı

Asya borsalarında, Çin hariç pozitif bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda, Noel tatili öncesi yön arayışı öne çıkarken, hafta boyunca tatil nedeniyle piyasaların sığ kalacağı öngörülüyor.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararları dikkatle takip edildi. Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi yeniden fiyatlamalara dahil olurken, Asya tarafında ise ABD'de fiyat artışlarının yavaşlamaya işaret etmesiyle oluşan olumlu havanın yeni haftada Asya'ya taşınması gözlemleniyor.

Analistler, ABD ve Avrupa’da bu hafta Noel tatili sebebiyle piyasaların sığ kalabileceği beklentilerinin etkili olduğunu belirtirken, Japonya Merkez Bankası (BoJ)’nın yarın açıklanacak toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtiyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi %1,2 yükselişle 39.173 puana, Güney Kore’de Kospi endeksi ise %1,6 artışla 2.442 puan seviyesinden günü tamamladı.

Şu sıralarda Hong Kong’da Hang Seng endeksi %0,7 değer kazancıyla 19.859 puanda, Çin’de Şanghay bileşik endeksi %0,3 düşüşle 3.356 puanda, Hindistan’da Sensex endeksi ise %1 yükselişle 79.855 puandan işlem görüyor.

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