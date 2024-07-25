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Asya Borsalarında Düşüş Devam Ediyor

Asya borsalarında ABD teknoloji hisselerindeki satış baskısı nedeniyle negatif bir seyir görülüyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 09:55
Asya Borsalarında Düşüş Devam Ediyor

Asya Borsalarında Olumsuz Gelişmeler

Asya borsalarında, ABD teknoloji hisselerinde yaşanan büyük satışların etkisiyle negatif bir seyir hakim. Küresel piyasalardaki bu ters hava, Japonya'da da belirgin şekilde hissediliyor.

Japonya Merkez Bankası'nın Toplantısı Bekleniyor

Analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gelecek hafta yapacağı toplantıda sürpriz bir faiz artırımına gidebileceği yönündeki spekülasyonların, ABD'deki teknoloji hisselerindeki düşüşle birleştiğini vurguluyor.

Bu koşullar altında, para piyasalarında BoJ’un yüzde 87 ihtimalle faiz artıracağı fiyatlanıyor. Bugün açıklanan hizmet sektörü Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yüzde 3 artışla beklentilerin üzerinde gelmesi, Merkez Bankası’nın politika alanını etkiledi.

Döviz Piyasalarında Değişim

Söz konusu gelişmeler neticesinde dolar/yen paritesi son dört işlem gününde düşüş sergileyerek, 152,7 seviyesine geriledi ve bu, 3 Mayıs’tan bu yana en düşük düzey.

Çin Pazarında Destekleyici Önlemler

Çin'de ise piyasalara yönelik destekleyici adımlar devam ediyor; 1 yıllık borçlanma kredisi maliyetinin yüzde 2,30 seviyesine indirilmesi ve likiditenin 100 milyar yuandan 200 milyar yuana çıkarılması dikkat çekiyor.

Borsa Endekslerindeki Düşüşler

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,28 düşüşle 37.869 puandan kapanırken, Güney Kore'deki Kospi endeksi yüzde 1,73 azalışla 2.710 puanda, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 2.885 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 kayıpla 17.010 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 79.890 puanda işlem görüyor.

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