Türkiye'nin Enerji Üretimi Özel Sektörle Büyüyor

Türkiye'nin Elektrik Üretimini Özel Sektör Sırtlıyor

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yücel Kartal, Türkiye'nin elektrik üretimindeki gelişimi ve özel sektörün bu süreçteki katkılarına dair önemli bilgiler paylaştı. Türkiye, mevcut durumda 118 bin megavat kurulu güce ulaşmış olup, bu gücün yaklaşık %80'inin özel sektör santrallerine ait olduğunu belirtti.

Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Uludağ Enerji Zirvesi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kartal, Türkiye'nin enerji sektöründe sürekli bir büyüme kaydettiğini ifade etti. Türkiye, yatırım ve üretim konusunda hem Avrupa hem de dünya genelinde önemli bir konuma sahip.

Kartal, Paris İklim Anlaşması çerçevesinde 2053 yılında karbonsuz bir dünya hedeflendiğini vurgulayarak, bu amacı gerçekleştirmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının, özellikle güneş ve rüzgar enerjisinin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Özel Sektörün Rolü ve İklim Hassasiyeti

Kartal, yeni enerji yatırımlarında iklim hassasiyeti ilkesinin göz önünde bulundurulduğunu belirtti. Amacın, yenilenebilir enerji üretimi ile ülkeye katkı sağlayacak bir sanayi alanı oluşturmak olduğunu ifade etti. Enerji talebinin sürekli arttığını ve bu talebi karşılamak için ek yatırımlar yapılması gerektiğini belirtti.

Ekonomi ve İklim Değişikliği

Enerji sektöründe iki temel unsurun ekonomi ve iklim olduğunu belirten Kartal, bu unsurların birbirine bağlı olduğunu vurguladı. Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji sağlanmasının Türkiye'nin geleceği için kritik önem arz ettiğini söyledi.

Türkiye Yenilenebilir Enerji Sıralaması

Kartal, Türkiye'nin enerji piyasasındaki dönüşümün 2000 yılı itibarıyla başladığını ve kamu payının %85'ten %20'lere gerilediğini ifade etti. Ayrıca Türkiye, yenilenebilir enerji alanında Avrupa'da 5., dünyada ise 11. sırada yer aldığını belirterek, 2035 hedefleriyle daha üst sıralara çıkmayı amaçladıklarını aktardı.

Özetle, Türkiye'nin enerji politikaları, hem özel sektör yatırımlarıyla büyümeyi hedefliyor hem de sürdürülebilir enerji çözümleri geliştirerek iklim değişikliği ile mücadele etmekte kararlıdır.

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yücel Kartal (fotoğrafta), Uludağ Enerji Zirvesi için geldiği Bursa'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yücel Kartal (fotoğrafta), Uludağ Enerji Zirvesi için geldiği Bursa'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.