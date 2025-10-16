Cevdet Yılmaz: Arnavutluk Türkiye İçin Stratejik Pazar, Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolara Yaklaştı

Cevdet Yılmaz Tiran'da Türk İş Dünyası ile Bir Araya Geldi

Törende öne çıkan mesajlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD tarafından Tiran'da düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşması programında konuştu. Yılmaz, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin güçlendiğini ve iş dünyasının bu gelişimdeki katkısına dikkat çekti.

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesini vurgulayarak, 2025 yılında ekonomik büyüklüğün 1,5 trilyon doları aşmasını beklediklerini söyledi ve "Türkiye, satın alma gücü paritesine göre baktığımızda ise dünyanın en büyük 11. büyük ekonomisi, Avrupa'da ise 4. sırada olduğumuzu ifade edebilirim. En son İtalya'yı da geride bıraktık." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik gösterge ve hedefler

Yılmaz, bu yıl için öngörüleri arasında ihracatın 273,8 milyar dolara, turizm gelirlerinin 64 milyar dolara ulaşması ve cari açığın milli gelire oranının yüzde 1,4 gibi makul bir seviyede kalmasının olduğunu paylaştı.

Arnavutluk'un stratejik konumu ve yatırım fırsatları

Yılmaz, Balkanlar'ın ticaret yollarının kesişme noktası olduğuna işaret ederek, Arnavutluk için şu ifadeleri kullandı: "Balkanlar'ın kalbinde yer alan Arnavutluk, ülkemize ve Avrupa pazarlarına yakınlığı nedeniyle stratejik bir konuma sahiptir. Deniz taşımacılığı bağlantısının bulunması ve ülkemiz ile yürürlükte olan serbest ticaret anlaşması, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması ile çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmaları sayesinde ülkemiz yatırımcıları açısından cazip bir ülke konumundadır."

Yılmaz, 2024 yılı itibarıyla Arnavutluk ile ticaret hacminin 1 milyar dolara yaklaştığını, hizmet ticaretinde ise ilave 120 milyon dolar tutarında bir hacim bulunduğunu belirtti.

Müteahhitlik ve projeler

Türk müteahhitlik firmalarının Arnavutluk'ta bugüne kadar 1,8 milyar doların üzerinde tutarda 37 projeyi hayata geçirdiğini söyleyen Yılmaz, bu projelerin büyük bölümünün kara yolu, köprü, tünel ve demir yolu çalışmalarından oluştuğunu aktardı. Teknik müşavirlik alanında ise 12 milyon dolar değerinde 23 proje tamamlandığını kaydetti.

Yılmaz, 2021'den bu yana müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanında yeni bir proje gözlemlenmediğini belirterek, bu konuyu muhataplarıyla paylaşacaklarını vurguladı ve Türk firmalarının bu alanda daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Doğrudan yatırımlar ve sektör fırsatları

Yılmaz, Türk firmalarının Arnavutluk'ta finans, enerji, toptan ve perakende ticaret ile madencilik sektörlerinde doğrudan yatırımları olduğunu; söz konusu yatırımların 2024 sonu itibarıyla 1 milyar dolara yaklaşmış olduğunu ve bu yatırımların yaklaşık 2500 kişiye doğrudan istihdam sağladığını belirtti.

Türk firmaları için sağlık, endüstriyel tarım, turizm, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, inşaat alanlarında önemli yatırım fırsatları olduğunu vurgulayan Yılmaz, karşılıklı yatırımların artmasını diledi.

Yılmaz, bürokratik sorunlara değinerek şunları söyledi: "Kuşkusuz burada bazı karşılaştığınız bürokratik sorunlar olabilir. Çözüme kavuşturulmasının mümkün olduğunu değerlendirdiğimiz sorunları ikili üst düzey resmi temaslarda gündeme getirdiğimizden hiç şüpheniz olmasın. Öte yandan ticaret müşavirimiz burada hem Türkiye'deki iş insanlarımıza hem de buradaki yatırımcılarımıza hizmet vermek üzere görev yapmakta." Yılmaz, iş dünyasının karşılaşabileceği sorunlarda ilk başvuru kurumunun büyükelçilik ve özellikle ticaret müşavirliği olması gerektiğini hatırlattı.

Gelecek görüşmeler ve katılımcılar

Toplantıda sahadaki deneyimler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri dinlendi; Yılmaz, ertesi gün yapılacak görüşmelerde bu beklenti ve önerileri en üst düzey muhataplara ileteceğini bildirdi.

Toplantıya Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Edirne Milletvekili ve Türkiye - Arnavutluk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Fatma Aksal ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşması programına katıldı.