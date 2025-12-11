CarrefourSA'dan Yeni Nesil Yaşam Alanı: PATiFOUR Açıldı

Perakende sektöründe yenilikçi adımlarına bir yenisini ekleyen CarrefourSA, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki olarak geliştirilen yeni nesil yaşam alanı PATiFOUR’un açılışını gerçekleştirdi. Farklı konseptiyle öne çıkan yaşam alanı, klasik pet ürünlerinin ötesinde, evcil hayvanlar ve sahiplerinin birlikte kaliteli zaman geçirebileceği ortamlar sunuyor.

Deneyime odaklanan yeni bir dünya

CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu yaşam alanının deneyim odaklı tasarlandığını vurgulayarak şunları belirtti: "Biz 32 yıldır Ne Lazımsa CarrefourSA anlayışıyla organize gıda perakendesinde doğru ürünü, doğru fiyata müşterilerimizle buluştururken hayata geçirdiğimiz yatırımları da müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına göre kurguluyoruz. PATiFOUR konsepti de bunun bir yansıması. Evcil hayvan dostlarımızın yaşam kalitesini artırmayı odağa alan bu yeni modelin de güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin hayatlarının her anına dokunan, yenilikçi ve değer oluşturan perakende çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz."

Hizmetler ve ürün yelpazesi

PATiFOUR, kedi, köpek, kuş ve balıkların tüm ihtiyaçlarına yönelik özenle seçilmiş ürünler sunuyor. Mağazada; klasik, profesyonel ve ödül mamalarının yanı sıra aksesuarlar, oyuncaklar, profesyonel malzemeler, elektronik & akıllı pet ürünleri ve bakım malzemeleri yer alıyor. Ayrıca PetChef markasının yüksek standartlarda üretilmiş 80 çeşit ürünü raflarda bulunuyor.

Alışveriş ve dinlenme deneyimi: Bonheur Coffee & Bakery

Yaşam alanı yalnızca ürün satışı ile sınırlı kalmıyor; sıcak ve samimi bir atmosfer sunan Bonheur Coffee & Bakery mağaza bünyesinde hizmet veriyor. Misafirler kahvelerini yudumlarken, dostları için PetChef markalı doğum günü pastaları ve özel ikramlarla keyifli vakit geçirebiliyor. Bu sayede mağaza hem alışveriş hem de dinlenme fırsatını bir arada sunuyor.

E-ticaret, rezervasyon ve etkinlikler

PATiFOUR, uçtan uca çözüm sunmak üzere anlaşmalı kurumlar üzerinden veterinerlik ve kuaförlük hizmetleri için rezervasyon imkânı sağlıyor. Patili doğum günü partilerine ev sahipliği yapan yaşam alanı, ayrıca sadece özel pasta siparişi verme seçeneği de sunuyor. Fiziksel mağaza deneyimiyle sınırlı kalmayan konsept, e-ticaret kanalıyla tüm ürünlerin, atıştırmalıkların ve özel tasarım aksesuarların Türkiye’nin her yerine hızlıca sipariş edilebilmesini mümkün kılıyor. Ayrıca ALO Pati hizmetiyle telefonla sipariş imkânı da sunuluyor. Açılışa özel oyuncak atölyesi, sürpriz yarışmalar ve etkinliklerle başlayan PATiFOUR, ilerleyen dönemde hayvan sahiplerine yönelik bilgilendirici workshop’lar düzenlemeyi planlıyor.

Sosyal sorumluluk

PATiFOUR, sosyal sorumluluk bilincini de ön planda tutuyor. Haykonfed yararına hazırlanan özel çantaların satışıyla sokaktaki dostlara destek sunan yaşam alanı, toplumsal fayda odaklı girişimlere de katkı veriyor.

