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Asya Borsalarında Karışık Seyir: Çin Yükseliyor, Güney Kore Belirsiz Kalıyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Çin'in destekleyici açıklamaları yükselişi desteklerken, Güney Kore'deki siyasi belirsizlik riskleri artırıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:56
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Çin Yükseliyor, Güney Kore Belirsiz Kalıyor

Asya borsalarında karışık bir seyir gözlemleniyor. Çin'den gelen resmi açıklamalar borsalarda yükseliş eylemlerine yol açarken, Güney Kore’deki siyasi belirsizlik, risk algısının artmasına neden oluyor.

ABD piyasalardaki belirsizlik sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel sektörün yapacağı 500 milyar dolarlık yapay zeka yatırımları ve yeni yönetimin Çin’e karşı henüz kapsamlı tarifeler uygulamaması, risk iştahını artıran unsurlar arasında yer alıyor. Ancak, bu durum Asya borsalarında genellikle karışık seyrin hâkim olmasına neden oluyor.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Başkanı Wu Qing’in açıkladığı üzere, hükümet halka açık şirketleri hissedar getirilerini artırmaları ve temettülerini yükseltmeleri yönünde teşvik edecek. Bu açıklamalar, Çin'deki pay piyasalarını canlandırma çabalarının hükümet tarafından desteklendiğini gösteriyor.

Analistler, ABD yönetiminin planladığı ticari tarifelerin şirket karlarını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Bu bağlamda, hükümetin pay piyasalarındaki olası zayıflıkları dengelemek için adımlar atacağını duyurması dikkat çekiyor.

Güney Kore'deki siyasi belirsizlik hala etkisini sürdürüyor. Yoon Suk Yeol, 3 Aralık’ta sıkı yönetim ilanına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı ve bu durum ülkedeki risk algısını artırdı.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da Aralık ayına ilişkin dış ticaret dengesi, 130,9 milyar yen fazla ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmeler doğrultusunda, Japonya’daki Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8’lik bir artışla 39.958 puandan kapanırken, Güney Kore’deki Kospi endeksi yüzde 1,2 azalarak 2.515 puana geriledi.

Şu sıralarda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 19.685 puandan işlem görürken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artışla 3.235 puana ulaşmış durumda. Ayrıca, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2’lik bir artışla 76.562 puanda bulunuyor.

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