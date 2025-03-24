Asya Borsalarında Karışık Seyir: Küresel Belirsizlikler Etkili

Asya borsaları, ABD'deki tarifelere dair belirsizlikler nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Japonya ve Güney Kore'de düşüş, Hindistan'da artış göze çarpıyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 09:48
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Küresel Belirsizlikler Etkili

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir gözlemleniyor. Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikalarındaki belirsizlikler etkisini hissettirirken, Asya borsaları da farklı yönlerde hareket ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerde "esnek" olabileceklerine işaret etmesi, azalan risk iştahının canlanmasına destek oldu. Ancak, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere dair gelecek haber akışları, yatırımcıların dikkate aldığı önemli bir faktör olmaya devam ediyor.

Asya bölgesinde bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da Mart ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,3 ile daralmaya işaret etti. Hizmet sektörü PMI da 49,5 seviyesinde şok yaratarak zayıf kaldı.

Bu gelişmeler ışığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,2 düşüşle 37.620 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi %0,4 gerileyerek 2.632 puandan kapandı. Aynı zamanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,1 yükselişle 23.723 puana ulaşırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,1 değer kaybederek 3.363 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da ise Sensex endeksi %1,1 artışla 77.753 puanda seyrediyor.

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